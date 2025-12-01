La DOP Jumilla rechaza la instalación de una planta de residuos en Fuente-Álamo de Albacete El Consejo Regulador se pone en pie de guerra ante el proyecto, que considera «incompatible con el modelo económico de la comarca»

En pie de guerra contra la planta. Así se ha mostrado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, en representación de sus viticultores y bodegas asociadas, ante el proyecto para constuir una planta de gestión de residuos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo en la vecina población de Fuente-Álamo, en la provincia de Albacete, y que estaría muy próxima también a los municipios de Ontur y Albatana.

La Denominación de Origen de Jumilla expresó su «firme oposición» ante el planteamiento de esta infraestructura, la cual, según alertan, sería «incompatible con el modelo económico y medioambiental de la comarca». Este modelo económico está basado en gran parte en la agricultura, la ganadería y, especialmente, la viticultura, actividades que sostienen el desarrollo de los siete municipios que integran la denominación de origen, que son además de Jumilla (Región de Murcia) y las localidades de Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo, Ontur, Hellín, Albatana y Tobarra, todas ellas en la provincia de Albacete.

La planta de gestión de residuos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo se situaría a menos de seis kilómetros del casco urbano de Fuente-Álamo, en una zona agrícola donde se concentran más de 5.000 hectáreas de viñedo amparadas por la DOP de Jumilla. Según cálculos del Consejo Regulador, afectaría «directamente a más de 2.700 hectáreas situadas a menos de cinco kilómetros» de donde se plantea ubicar esta instalación.

El Consejo Regulador de la DOP denuncia que construcciones como la planta de tratamiento de residuos tienen «consecuencias negativas para nuestro entorno, ya que provocan malos olores, contaminación del aire, riesgos para la salud de la población, y una seria amenaza para los recursos hídricos, ya de por sí muy frágiles», añadiendo que todo ello «comprometería la viabilidad económica, social y medioambiental de la comarca y su proyección futura».

«Muy perjudiciales»

El presidente del Consejo Regulador, Silvano García, quiso subrayar que «este tipo de instalaciones son muy perjudiciales para nuestra Denominación de Origen, su territorio, viticultores y bodegas, y pueden suponer un paso atrás en cuanto a medio ambiente, turismo e imagen». Por estos motivos, solicitó a la Junta de Castilla-La Mancha, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al Ministerio para la Transición Ecológica que «rechacen el proyecto y garanticen la protección del territorio DOP Jumilla y de su futuro vitivinícola y enoturístico», dijo Silvano García.