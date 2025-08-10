La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vecinos musulmanes de Jumilla pasean por una calle de la localidad. Andrés Molina / AGM

Colectivos sociales condenan que Jumilla «se convierta en laboratorio del apartheid en España»

Culpan al Gobierno regional de impulsar medidas que «criminalizan y atacan la dignidad» de los inmigrantes

LA VERDAD

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:29

Los colectivos sociales integrados en las Marchas de la Dignidad rechazan que la medida de PP y Vox aprobada en Jumilla convierta a la localidad en «el laboratorio del apartheid social en España». Además, recuerdan que las celebraciones religiosas de la comunidad musulmana en espacios públicos se reducen a dos días al año: «Sin incidentes, con organización comunitaria y pleno arraigo local».

Es por ello que califican la medida de «restricción específica contra una minoría religiosa, disfrazada de neutralidad administrativa» e insisten en que se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitucion, que reconoce la libertad religiosa.

«Lo sucedido en Jumilla no es un caso aislado: responde a una estrategia de«ensayo por parte de Vox para normalizar políticas de segregación. Identifica a una minoría como problema, la excluye del uso del espacio público, justifica la exclusión con argumentos técnicos y busca generar un precedente legal y social exportable a otros municipios», aseguran.

También recuerdan que medidas como la de Jumilla después de los disturbios vividos en Torre Pacheco no ayudan a promover la convivencia sino que «alimentan el discurso de odio y profundizan las fracturas sociales».

Por otro lado, apuntan a que las medidas impulsadas por el PP en la Región de Murcia contra la inmigración «no solo criminalizan a las personas migrantes, sino que atacan directamente su derecho a vivir con dignidad. El cierre de centros de menores, la retirada de fondos a ONG que ayudan a personas en situación irregular, y la negativa a programas educativos de lengua y cultura árabe evidencian un enfoque que estigmatiza y discrimina a comunidades concretas por su origen».

«Queremos expresar nuestro más firme apoyo y solidaridad con la comunidad musulmana de Jumilla y, en general, con toda la comunidad musulmana de la Región de Murcia. Sabemos que están siendo injustamente señalados como indeseables en nuestro territorio por una minoría racista, y que están viviendo semanas de miedo e indignación por una situación creada artificialmente». Es por ello que exigen la revocación de la medida, así como un pronunciamiento de las instituciones autonómicas y estatales contra «estas políticas de segregación».

