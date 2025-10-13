Las calles de Jumilla se llenan de esperanza en la procesión extraordinaria de la Reina de Martes Santo El tradicional desfile desfila con una estampa diferente con la luz del día y los colores del atardecer

Gustavo López Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

La procesión extraordinaria de la Virgen de la Esperanza recorrió el sábado las calles de Jumilla, creando una estampa especial y diferente al salirse de su tradicional noche de Martes Santo y desfilar con luz del día y los colores que ofrece el atardecer.

El presidente de la Hermandad Penitencial Cristo de la Vida, José Carrión, mostró su satisfacción porque «la Virgen ha repartido esperanza por las calles de Jumilla y la gente a salido a recibirla». También afirmó que «ha sido una procesión que nada ha tenido que ver con lo tradicional que siempre vivimos, ya que la imagen ha salido a la calle con luz natural y ha procesionado a ritmo de música alegre y festiva, algo muy distinto que igualmente se vive con emoción».

Esta procesión extraordinaria se realiza con motivo de los 25 años de la sección de la Virgen de la Esperanza y coincidiendo con el Año Jubilar de esta advocación proclamado por el Papa Francisco.

Así, la imagen mariana fue portada por dos turnos de anderas y uno de anderos. El primer turno que sacó a la Virgen de la majestuosa Iglesia Mayor de Santiago fue el formado por las primeras anderas que procesionaron en el año 2000, y también, las que dejaron de serlo. Todos nazarenos han vestido la túnica negra de la hermandad, pero sin capuz. Además, salió a la calle todo el patrimonio que atesoran.

El desfile lo abrió la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de las Lamentaciones y lo cerró la banda de la Asociación Musical Julián Santos, estando el cortejo integrado por alrededor de 300 personas, donde se sumaron las hermandades marianas, tanto de Pasión como de Gloria, pertenecientes a la Junta Central de Semana Santa de Jumilla, y también se invitó a todas las hermandades de la advocación de la Esperanza de la Diócesis de Cartagena.

En cuanto al itinerario, el desfile salió de la iglesia de Santiago, giró por todo el atrio y recorrió Cuatro Cantones, Santa María, Castelar, calle Rico, Canalejas, Dionisio Guardiola, Cánovas del Castillo, plaza de la Constitución, San Roque, Pérez de los Cobos, plaza de Arriba e iglesia de Santiago. En el recorrido hubo al menos ocho altares y las calles se engalanaron.