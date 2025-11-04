Las ayudas a la mejora energética en viviendas de Jumilla llegan a 110 familias La actuación permitirá reducir en un 61% la demanda de calefacción y refrigeración y un 50% el consumo de energía no renovable

Gustavo López Jumilla Martes, 4 de noviembre 2025, 22:23

Seis edificios de Jumilla están siendo rehabilitados para mejorar su eficiencia energética, gracias a una línea de ayudas que gestiona la Comunidad por 1,9 millones de euros. De esta forma, se van a beneficiar de estas subvenciones los hogares de 110 familias que verán cómo se reduce su factura energética y mejoran su calidad de vida.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, acompañado por la alcaldesa de Jumilla, Seve González, y la gerente de Lions Arquitectos, responsable del proyecto, María Dolores Abellán, visitaron uno de estos seis inmuebles, concretamente un edificio construido en 1970 y que ha recibido una subvención de 418.578 euros.

Según explicó el consejero, la actuación permitirá reducir en un 61% la demanda de calefacción y refrigeración y un 50% el consumo de energía primaria no renovable, beneficiando a los inquilinos. Los trabajos incluyen aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de carpinterías, instalación de protecciones solares y retirada de amianto.

Por su parte, la alcaldesa puso de relieve que «Jumilla es el municipio de la Región que más solicitudes ha presentado. Un proyecto que supondrá un aliciente para muchas familias y comunidades de propietarios que, sin estos fondos, no podría asumir los costes de inversiones de este tipo», dijo González.

Riesgo de exclusión

El consejero anunció que el Gobierno regional está tramitando la compra de dos viviendas en el municipio, con una inversión superior a 145.000 euros, que serán cedidas al Consistorio para destinarlas a familias en riesgo de exclusión social con el objetivo de erradicar el chabolismo y la infravivienda. Estas dos se sumarán a las 96 que la Consejería ha adquirido desde 2015, con una inversión de 9,7 millones de euros, ubicadas en Murcia, Alcantarilla, Mazarrón, Lorca, Fuente Álamo, Cieza, Puerto Lumbreras, Cartagena, Fortuna y Jumilla.

Por otro lado, tanto el consejero como la alcaldesa lamentaron «el bloqueo de los grupos parlamentarios PSOE y Vox al decreto de vivienda asequible, que ya tiene sus primeras consecuencias, más de 80 viviendas protegidas no se van a construir en Jumilla, en una de las parcelas de suelo municipal, porque no contarán con los beneficios de la norma». En este sentido, Seve González recordó que «para ello se puso a disposición de la Comunidad Autónoma un solar en avenida de Reyes Católicos para construir viviendas para jóvenes y familias de renta media y este proyecto ahora ha quedado paralizado».

