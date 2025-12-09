Avintia pone en marcha en Jumilla una planta de construcción industrializada de baños

Grupo Avintia, una de las compañías líderes en el sector constructor en España, que cuenta con más de un millar de empleados, va a cerrar ... el año reforzando su liderazgo en la modalizad de construcción industrializada con la puesta en marcha de tres nuevas fábricas especializadas, entre las que se incluye un proyecto en Jumilla para el desarrollo específico de baños.

Exactamente, se trata del complejo Avibath, en el que se han invertido 3,5 millones de euros en su desarrollo. Cuenta con 9.500 metros cuadrados en el municipio de la comarca del Altiplano destinados a la fabricación de baños industrializados totalmente equipados, listos para ser instalados en cualquier tipología de vivienda, tanto industrializada como tradicional.

Las otras dos fábricas, Avimetal y Avindowasd, están ubicadas en Valdemoro (Madrid) y Talavera de la Reina (Toledo). La primera dedicada al diseño y producción de balcones, terrazas y chimeneas industrializadas, mientras que la segunda estará enfocada a producir ventanas y marcos industrializados de nueva generación. La inversión económica global en las tres actuaciones se sitúa cerca de los 14 millones de euros.

Centenar de trabajadores

En la planta jumillana, que cuenta con un equipo de un centenar de profesionales y una capacidad de producción de 6.000 baños al año, según informa la empresa, se combina ingeniería y sostenibilidad para ofrecer módulos que elevan la calidad, reducen tiempos de obra y aseguran resultados excepcionales. Y Una fábrica que se perfila como un motor económico clave para la zona generando un impacto económico estimado de cerca de 20 millones de euros anuales.