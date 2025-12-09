La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Instalaciones del complejo Avibath en Jumilla. LV

Avintia pone en marcha en Jumilla una planta de construcción industrializada de baños

El grupo de construcción nacional prevé producir 6.000 unidades al año tras invertir 3,5 millones de euros en la fábrica

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:31

Grupo Avintia, una de las compañías líderes en el sector constructor en España, que cuenta con más de un millar de empleados, va a cerrar ... el año reforzando su liderazgo en la modalizad de construcción industrializada con la puesta en marcha de tres nuevas fábricas especializadas, entre las que se incluye un proyecto en Jumilla para el desarrollo específico de baños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

