La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Miguel Noguera.

El arqueólogo José Miguel Noguera, nombrado hijo adoptivo de Jumilla

Mari Carmen Cañete

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:08

Comenta

El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para otorgar el título de hijo adoptivo de Jumilla a José Miguel Noguera Celdrán. Licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia y catedrático de Arqueología de la misma universidad desde 2011, fue director general de Cultura de la Comunidad Autónoma de 2003 a 2008. Noguera tiene un destacado currículo que le ha reportado importantes reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2012 y Premio a la difusión Cultural Foro Nueva Murcia 2015.

Al respecto de este expediente, José Miguel Noguera reconoció que pocas cosas le causan «más honor y alegría que esta iniciativa, pues tanto yo como mi familia siempre hemos estado especialmente vinculados a Jumilla y sus gentes. Siento Jumilla en el alma, la llevo en el corazón y este es un nuevo motivo para sentirme aún más orgulloso de la ciudad a la que estoy tan especialmente vinculado desde los tres años de edad». Esta relación con la ciudad se ha demostrado en numerosas colaboraciones con colectivos, empresas e instituciones. Fue presentador del libro de Semana Santa en 2005, glosador de la Exaltación del Vino en 2023 y el periódico 'Siete Días Jumilla' le otorgó el Premio Labor Cultural en 2008. El Consistorio ha activado una opción en su web para que los ciudadanos puedan manifestar su apoyo a esta iniciativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mítica taberna El Garrampón de Murcia cumple 120 años: «Antes entraba la gente a caballo»
  2. 2 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  3. 3 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  6. 6

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  7. 7

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  8. 8 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  9. 9

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  10. 10 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El arqueólogo José Miguel Noguera, nombrado hijo adoptivo de Jumilla

El arqueólogo José Miguel Noguera, nombrado hijo adoptivo de Jumilla