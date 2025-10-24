El arqueólogo José Miguel Noguera, nombrado hijo adoptivo de Jumilla

Mari Carmen Cañete Viernes, 24 de octubre 2025, 22:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para otorgar el título de hijo adoptivo de Jumilla a José Miguel Noguera Celdrán. Licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia y catedrático de Arqueología de la misma universidad desde 2011, fue director general de Cultura de la Comunidad Autónoma de 2003 a 2008. Noguera tiene un destacado currículo que le ha reportado importantes reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2012 y Premio a la difusión Cultural Foro Nueva Murcia 2015.

Al respecto de este expediente, José Miguel Noguera reconoció que pocas cosas le causan «más honor y alegría que esta iniciativa, pues tanto yo como mi familia siempre hemos estado especialmente vinculados a Jumilla y sus gentes. Siento Jumilla en el alma, la llevo en el corazón y este es un nuevo motivo para sentirme aún más orgulloso de la ciudad a la que estoy tan especialmente vinculado desde los tres años de edad». Esta relación con la ciudad se ha demostrado en numerosas colaboraciones con colectivos, empresas e instituciones. Fue presentador del libro de Semana Santa en 2005, glosador de la Exaltación del Vino en 2023 y el periódico 'Siete Días Jumilla' le otorgó el Premio Labor Cultural en 2008. El Consistorio ha activado una opción en su web para que los ciudadanos puedan manifestar su apoyo a esta iniciativa.

