La alcaldesa denuncia un parón de más de un año en el futuro centro de alta resolución El Ayuntamiento sigue a la espera de que Medio Ambiente autorice la permuta del terreno que albergará el proyecto A. SIMÓN Viernes, 20 julio 2018, 08:30

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, denunció ayer que el Gobierno regional «no cumplimenta los trámites» para agilizar la construcción del Centro Integrado de Alta Resolución (CIAR) que potenciará la medicina ambulatoria. En el CIAR los pacientes derivados por médicos de familia, en una sola visita, podrán ser vistos por médicos de distintas especialidades y se les practicarán todo tipo de pruebas para evitar su paso por el hospital.

La regidora denunció que en 2009, con Francisco Abellán como alcalde, se cedieron 10.000 metros cuadrados a la Comunidad Autónoma. Pero en aquella ocasión, la Consejería de Salud consideró que «el solar no era adecuado», porque los costes para dotarlo de los servicios eran importantes y no podían asumirlos. Los terrenos, ubicados en una zona de expansión de El Arsenal, no estaban urbanizados y eso fue lo que causó el rechazo del Ejecutivo autonómico, ya que debían financiar la construcción de vías, servicios de saneamiento, comunicaciones y otras infraestructuras. «Todavían los tienen en propiedad», denunció la socialista Guardiola.

A pesar de todo, el nuevo equipo de gobierno, ante las carencias que presenta el actual centro de especialidades, ha propuesto otro solar. «Es propiedad de particulares y necesitamos permutarlo para ponerlo a disposición de la Comunidad Autónoma». La regidora socialista criticó que «este proceso está detenido, ya que en mayo de 2017, solicitamos a la Dirección General de Medio Ambiente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, un trámite obligatorio para poder continuar con la permuta».

En la calle Goya

Tal solicitud sigue sin llevarse a cabo: «A día de hoy no hemos recibido respuesta alguna de Medio Ambiente». El nuevo solar propuesto se ubica en la calle Goya y cuenta con los metros exigidos para desarrollar el proyecto del Centro Integrado de Alta Resolución. «El 11 de julio reclamamos a la Dirección General que nos certificase silencio administrativo para poder continuar con los trámites, porque nuestra voluntad y lo que estamos deseando es que este proceso salga adelante».

La alcaldesa zanjó que «mientras no llegue la evaluación, no podremos seguir con los trámites de cesión del solar».