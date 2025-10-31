La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una cámara de seguridad graba cómo el acusado abandona el bar segundos después de apuñalar a la víctima. LV

El juicio por el 'crimen de Halloween' llegará en febrero a la Audiencia con una docena de sesiones

La Fiscalía reclama 18 años de cárcel para Pedro A. por un apuñalamiento mortal en el bar Mamy Blue, en Murcia, que quedó grabado en vídeo; la acusación particular eleva su petición hasta los 20 años

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:38

Comenta

Cuando se cumplen dos años del bautizado como 'crimen de Halloween', la Audiencia Provincial ya ha fijado fecha para la celebración del juicio por ... este homicidio ocurrido en la medianoche del 1 de noviembre de 2023 en Murcia. El tribunal ha reservado una docena de sesiones para la vista por jurado popular en la que Pedro A. tendrá que responder por la muerte de una certera puñalada de Gaspar N. en el bar Mamy Blue, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  6. 6

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10

    Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El juicio por el 'crimen de Halloween' llegará en febrero a la Audiencia con una docena de sesiones

El juicio por el &#039;crimen de Halloween&#039; llegará en febrero a la Audiencia con una docena de sesiones