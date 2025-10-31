El juicio por el 'crimen de Halloween' llegará en febrero a la Audiencia con una docena de sesiones

Cuando se cumplen dos años del bautizado como 'crimen de Halloween', la Audiencia Provincial ya ha fijado fecha para la celebración del juicio por ... este homicidio ocurrido en la medianoche del 1 de noviembre de 2023 en Murcia. El tribunal ha reservado una docena de sesiones para la vista por jurado popular en la que Pedro A. tendrá que responder por la muerte de una certera puñalada de Gaspar N. en el bar Mamy Blue, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

La grabación de las cámaras del local sentará las bases de un juicio que arrancará el próximo 2 de febrero con la selección definitiva del tribunal popular. En las imágenes se aprecia claramente como Pedro A. le asesta a Gaspar una única puñalada a la altura del corazón. El hombre se queda parado, se levanta la camiseta, se mira el pecho y ve la herida, por la que ya se le escapa la vida. Da cuatro pasos en dirección a la barra para apoyarse, pero no llega a sostenerse y se desploma en el suelo.

El hecho incontrovertible de que Pedro A. apuñaló mortalmente a Gaspar es, no obstante, analizado de forma muy dispar por las partes. La Fiscalía y la acusación particular, que ejercen los abogados Sergio Robles y Manuel Martínez, tienen claro que la muerte de Gaspar fue un asesinato con alevosía y reclaman penas que oscilan entre los 18 y los 20 años de cárcel. La defensa, que conduce el letrado Pablo Martínez, reconoce el crimen, sostiene que se trata de un homicidio, pero reclama que se aplique una eximente completa al acusado por una supuesta enajenación mental que tratará de demostrar en el juicio.

La defensa solicita que se exima al sospechoso por una supuesta enajenación mental

Con estos mimbres, el magistrado ponente, Augusto Morales, ha dispuesto ya el reparto de la prueba en una docena de sesiones que se celebrarán en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia. El tribunal fundamenta la necesidad de establecer tantas sesiones en la «abundante prueba» propuesta por las partes y en la necesidad de no agotar a los miembros del jurado con «sesiones excesivamente maratonianas». No en vano, según recoge el auto del tribunal, al que LA VERDAD ha tenido acceso, está previsto que los miembros del jurado visualicen hasta una treintena de vídeos propuestos por las partes y captados en esa madrugada de Halloween.

El fatídico cruce en un local

La tragedia se había cruzado en la vida de Gaspar, vecino de la pedanía murciana de Casillas de 44 años, apenas una hora antes, en el mismo momento en que atravesó la puerta de ese local de fachada rojiza en la pedanía murciana de Santa Cruz. Aquella noche planeaba tomarse una copa con un amigo en un bar de la zona del Cruce de El Raal, pero estaba cerrado y decidieron ir al Mamy Blue. El Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales, al que LA VERDAD ha tenido acceso, explica que, en el local, Gaspar consumió varias bebidas alcohólicas y entabló una «amigable conversación» con Pedro A. y sobre todo con el amigo que le acompañaba, a los que conoció esa misma noche. Llegaron incluso a mostrarse algunas fotografías en el teléfono móvil antes de que la noche se torciera de súbito. Según coinciden todas las partes, un comentario de Gaspar hacia la camarera provocó que las tornas cambiasen y este inició un enfrentamiento con el amigo de Pedro.

Tras este primer enganche con este testigo, el supuesto homicida entró en escena, propinándole un primer empujón a Gaspar que acabaría de la peor de las maneras. La Fiscalía y la acusación particular sostienen que Pedro cogió por la espalda a Gaspar para girarlo y encararse con él, entablándose una pelea que, empleando tan solo sus manos, ambos contendientes aceptaron mutuamente. En ese momento, según destaca la Fiscalía y la acusación, Gaspar presentaba una tasa de alcohol muy elevada, de hasta 2,61 gramos por litro de sangre –el límite para conducir está en 0,5–, por lo que, pese a que lanzó algún puñetazo, estos quedaron en el aire por su falta de coordinación. En ese momento, sostienen las acusaciones, Pedro alteró unilateralmente los términos iniciales de la disputa, sacando una navaja con la que hirió de muerte a la víctima.