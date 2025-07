Juezas y Jueces para la Democracia condena la «escalada de odio» en Torre Pacheco

LA VERDAD Martes, 15 de julio 2025, 17:57 Comenta Compartir

La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reaccionó este martes a la situación en Torre Pacheco condenando «tanto la agresión sufrida por un vecino como la escalada de odio alentada por grupos organizados que, bajo la excusa de la seguridad, están sembrando el miedo, el racismo y el caos en una espiral de violencia colectiva que ninguna solución ofrece».

Ante los «graves disturbios» ocurridos en el municipio, la asociación profesional expresó su rechazo hacia «toda forma de violencia y a cualquier intento de enfrentar a las personas por su origen o nacionalidad» e hizo un «llamamiento a la calma y a la confianza en las instituciones, que cumplirán con su cometido de restaurar la convivencia y castigar los delitos que puedan haberse cometido».

«El odio nunca es la solución. El miedo no puede ser la normalidad. No se puede combatir la delincuencia con más violencia. No se puede justificar el vandalismo y la agresión con discursos de odio. La responsabilidad es personal y no es admisible la sospecha colectiva que resulta tremendamente irresponsable», expresó JJpD en un comunicado en el que también exigió «que se actúe con firmeza contra quienes delinquen y que se garantice la seguridad de todas las personas del municipio sin criminalizar a comunidades enteras».

Según la asociación, «España es un país democrático y abierto a la necesaria población extranjera que permite sostener nuestro modelo social, nuestra economía y nuestro estado de bienestar. El Estado debe tener la capacidad y la voluntad de hacer cumplir las leyes para garantizar la convivencia en paz». Por ello, «debemos defender una política de extranjería humana e inteligente, que respete los derechos fundamentales y no convierta a las personas migrantes en objetivo de un odio tan criminal como inhumano e injusto. La convivencia se protege con justicia social, recursos públicos suficientes y respeto mutuo».

