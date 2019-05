La juez de la desaladora no embargará a los encausados

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ha dictado un auto por el que rechaza proceder al embargo preventivo de bienes de los imputados en el 'caso La Sal', en cuyas diligencias se trata de esclarecer una presunta malversación millonaria de fondos públicos en el proceso de construcción de la desaladora de Escombreras y en su posterior adquisición por la Comunidad Autónoma.

La petición de que el juzgado procediera a intervenir bienes a los encausados, hasta cubrir un importe de 800 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran establecerse en sentencia, había sido formulada por el letrado de la acusación popular José Luis Mazón, quien actúa en nombre de la Asociación Gulliver contra la Corrupción.

La magistrada asegura en su resolución que no pueden «trasplantarse miméticamente» los principios del proceso civil al penal en lo que al establecimiento de fianzas se refiere. Igualmente recuerda que la fiscal rechazó esa medida cautelar, al considerar que en este momento no se puede determinar aún cuál es el grado de participación de cada uno de los imputados, por lo que no se les puede fijar una fianza con criterios generales.