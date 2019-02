El juez avala los polémicos contratos de la UMU a diez investigadores en 2016 José Orihuela. / Martínez Bueso La convocatoria fue recurrida en los tribunales por otros científicos, que denunciaron «falta de transparencia» FUENSANTA CARRERES Martes, 19 febrero 2019, 02:37

La contratación de diez investigadores PIT2 (personal investigador técnico altamente cualificado) por un año -prorrogable a cinco- que formalizó la Universidad de Murcia (UMU) en 2016, y que causó revuelo e indignación entre varios docentes que terminaron denunciándola, fue ajustada a derecho, y «ninguna prueba permite dudar de la imparcialidad de la comisión científica técnica». Así lo ha fallado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Murcia, que desestima la demanda planteada por varios investigadores. Según el fallo, la comisión científico-técnica que asignó las plazas «no se apartó de los criterios que debía tener en cuenta» para ello, e hizo una interpretación de aquellos «ajustada a los informes. Conforme a ella evaluó a los aspirantes y no se extralimitó rebasando los límites fijados en la convocatoria». El fallo, celebrado ayer por el entonces rector de la UMU, José Orihuela, criticado en su día por el proceso, señala que los denunciantes no han acreditado que la comisión «se apartara de los criterios referidos, valorando aspectos no previstos, o no los tuviera en cuenta».

El malestar por la convocatoria de plazas generó en su día la creación de una plataforma de investigadores y profesores de la institución para denunciar las «sospechas de arbitrariedad y falta de transparencia».

José Orihuela insistió ayer en defender la «transparencia, claridad y justicia que ha imperado en el proceso y en la resolución de la comisión evaluadora externa». A la convocatoria para la contratación de diez investigadores concurrieron 130 científicos de primer nivel que se quejaron de quedar fuera, pero lo cierto es que la UMU siempre defendió que el programa buscaba la contratación de personal investigador «con perfil técnico de alta capacidad».

La convocatoria fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UMU en octubre de 2016 para la incorporación de personal investigador con perfil técnico. En noviembre, se constituyó la comisión científico-técnica y estudió las solicitudes presentadas por áreas y elaboró una lista priorizada de las personas candidatas, incluyendo la lista de los candidatos con puntuaciones inferiores a setenta puntos, reza la sentencia.

La comisión aprobó la propuesta con la oposición de varios profesores, que presentaron alegaciones protestando por los criterios empleados, además de las alegaciones presentadas por 39 aspirantes.

El 28 de diciembre, el rector de la UMU resolvió con carácter definitivo la convocatoria aprobando la lista. Fue recurrida en el juzgado, según los demandantes, porque la comisión «pudo no ser imparcial» y los criterios de valoración «no se hicieron públicos», entre otras demandas. Desde su resolución, la convocatoria ahora refrendada por el juez fue objeto de fuertes tensiones y cruces de acusaciones, y dio lugar incluso a la creación de dos blogs en los que los partidarios y detractores del resultado discutían habitualmente y defendían sus posturas.