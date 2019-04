Un juez avala el cese de los jefes de servicio que trabajaban en la privada Pablo Alarcón, director de Recursos Humanos del SMS y Ángeles Palacios, consejera de Sanidad entre 2007 y 2014. / E. B | V. V. Ya son tres las sentencias que confirman la «ilegalidad» cometida por el Servicio Murciano de Salud durante años, al incumplir su propia ley JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 10 abril 2019, 02:51

El Servicio Murciano de Salud (SMS) mantuvo durante años una «situación ilegal», al permitir que jefes de servicio de los hospitales públicos compaginasen su puesto con trabajos en la sanidad privada pese al régimen de exclusividad al que obligaba la Ley del Personal Estatutario, vigente desde 2001. Esta «vulneración consentida» de la normativa fue responsabilidad de la Administración, que bajo una «legalidad ficticia» siguió «tolerando por la vía de hecho la compatibilidad prohibida». Así de rotundas son las conclusiones a las que llega el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Murcia en una sentencia que avala, a partir de estas premisas, el cese en 2017 de los jefes de servicio que se negaron a renunciar a su actividad privada una vez que el SMS empezó a exigir, a requerimiento de la Asamblea Regional, el cumplimiento de la ley vigente.

Con esta sentencia, ya son tres los fallos judiciales que coinciden en la vulneración sistemática de la Ley del Personal Estatuario durante al menos una década en el Servicio Murciano de Salud. La novedad de esta resolución radica en que, además, avala los ceses de jefes de servicio en 2017. Una sentencia anterior, en este caso del Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, tumbó una de estas destituciones por entender que el SMS no siguió el procedimiento adecuado, al no motivar el cese y utilizar «un anclaje legal» incorrecto, «contrario a Derecho». El titular del Contencioso Administrativo número 1 de Murcia, sin embargo, sí respalda la legalidad de otra de las destituciones, con la que «la Administración sanitaria ha puesto fin, de forma tardía, a una situación ilegal, aprovechando o entendiendo que el momento adecuado era una nueva redacción del estatuto básico del personal estatutario del SMS». El juez ironiza incluso con esta situación, al señalar que «más vale tarde que nunca», y concluye que «evidentemente es conforme a Derecho» la exigencia del cumplimiento de la ley. Con esta sentencia se resuelve, en concreto, el recurso presentado por el exjefe del servicio de Ginecología y Obstetricia de Los Arcos contra su cese, producido el 23 de marzo de 2017. El profesional ejercía desde 1999 la jefatura del servicio y en 2010 obtuvo la autorización para compatibilizar «un puesto de facultativo especialista de área con una consulta médica privada en San Pedro del Pinatar». Es decir, la compatibilidad se le concedió como médico adjunto y no como jefe de servicio, pero «la Administración sanitaria no solo no ejecutó su propio acto administrativo, corrigiendo la situación personal del actor, sino que, desde el departamento de gestión de las nóminas siguió percibiendo retribuciones como jefe de servicio compatible con el ejercicio privado de su profesión».

Alarcón y Palacios

Se da la circunstancia de que esta autorización, irregular según la sentencia, se concedió cuando al frente de la Dirección General de Recursos Humanos del SMS se encontraba su actual responsable, Pablo Alarcón, a quien ya señalaba directamente una de las sentencias anteriores. «No tiene duda este juzgador de la abierta ilegalidad consumada por el director general de Recursos Humanos», advirtió, en concreto, el titular del Contencioso Administrativo de Cartagena. La consejera de Sanidad, en el momento de los hechos, era Ángeles Palacios. Durante el tiempo en que ocupó el cargo, entre 2007 y 2014, el régimen de incompatibilidades de los jefes de servicios se incumplió de manera sistemática, a la luz de las sentencias hasta ahora conocidas.

En lo que los jueces difieren, hasta el momento, es en si el procedimiento de las destituciones llevadas a cabo en 2017 fue el correcto. Ante estas divergencias, será finalmente el TSJ el encargado de fijar doctrina, una vez lleguen al tribunal los previsibles recursos.