Un juez aconseja en sentencia a un acusado de acosar a su exnovia que se busque a otra «Mandarle 15 o 20 'email' en 4 ó 5 días no es peor que lo que hacen algunas firmas comerciales», razona el magistrado RICARDO FERNÁNDEZ Lunes, 27 mayo 2019, 04:39

Mejor será que «entienda que esta relación ha llegado a su fin y que debe dejar de intentar retomarla, y buscar otra chica, que todavía es suficientemente joven». Este es, a la vez, el consejo y la advertencia que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, Julio Guerrero, expresa en una sentencia por la que absuelve a un hombre de un presunto delito de coacciones a su exnovia. Aunque el magistrado considera que no existen datos suficientes para condenar al sospechoso, ello no ha sido óbice para que de viva voz, en la sentencia dictada 'in voce' en la misma sala de vistas, y más tarde por escrito, le hiciera ver que es mejor para todos -principalmente, para el propio acusado- no insistir en una relación que está definitivamente rota, tratar de rehacer su vida por otro lado y, sobre todo, por la cuenta que pueda traerle, no volver a aparecer por los juzgados.

Los hechos probados recogidos en la resolución establecen que el varón, que había mantenido una larga relación sentimental con la denunciante, pasó en febrero a verla por el colegio donde esta trabajaba y le pidió que saliera. La mujer así lo hizo, estuvieron un rato hablando en el coche de ella y, por último, él la abrazó y la besó. Eso le dio algunas esperanzas de retomar la convivencia, como ya había ocurrido en 2017, tras otra ruptura, por lo que comenzó a escribirle mensajes.

La mujer, reacia a volver con él, le bloqueó en varias redes sociales, pero no así en el correo electrónico ni en el teléfono, lo que permitió al acusado mandarle unos 15 o 20 'email' en unos cinco días. Ella llegó a responderle a alguno de los mensajes, insistiendo en que no deseaba retomar la relación.

El magistrado, tras analizar todos los datos, llega a la conclusión de que no está demostrado que el grado de insistencia del sospechoso llegue a constituir un delito de acoso. «No la ha molestado más de lo que podría ser normal en el caso de un hombre que quiere volver con su antigua novia», señala. Incluso afirma que enviarle ese número de correos electrónicos «no parece que haya obligado a la mujer a soportar un acoso superior al que cualquiera soportamos de algunas empresas comerciales».

Pese a ello, advierte al varón de que más le conviene asumir que la relación con su exnovia «ha llegado a su fin» y le aconseja que «busque a otra chica, que todavía es suficientemente joven» para rehacer su vida.