La juez absuelve a los cuatro responsables de 'seriesyonkis' Alberto G. S., a la derecha, durante el juicio celebrado el pasado abril en la Ciudad de la Justicia. / efe El fallo recoge que el hecho de enlazar al usuario a otras webs con contenidos protegidos no estaba sancionado antes de la reforma del Código Penal de 2015 DANIEL VIDAL Sábado, 22 junio 2019, 02:32

Es el mayor caso de piratería que se ha juzgado en la historia de nuestro país, pero ellos no eran ningunos piratas. Así lo ha determinado la titular de lo Penal número 4 de Murcia, Isabel María Carrillo Sáez, quien ha decidido absolver de un delito contra la propiedad intelectual a Alberto G. S., Alexis H., Jordi T. y David M., antiguos administradores de las webs 'seriesyonkis', 'películasyonkis' y 'vídeosyonkis' entre 2008 y 2014. La resolución considera probado que estas páginas contenían enlaces a megaservidores externos (fundamentalmente 'megavídeo' y 'megaupload'), «donde terceras personas no identificadas ('uploaders') habían alojado obras audiovisuales protegidas por derechos de propiedad intelectual, optando estos porque la obra no apareciera visible para cualquier público que la buscara en el megaservidor». Según la prueba practicada, «estas webs no contenían contenido audiovisual, sino que se limitaban a la publicación de los enlaces que conducían a otros servidores donde se alojaban las obras».

En el fallo, se recoge que «no se obtuvo evidencia» de que alguno de los acusados «hubiera accedido al megaservidor para subir contenido de alguna película, cuyo enlace apareciera después alojado en su página web». Recoge también la sentencia que no consta que ninguno de los cuatro acusados obtuviera ingresos directos derivados de las descargas del material audiovisual protegido. Y que «los ingresos recibidos eran beneficios indirectos derivados de la publicidad aparecida en las páginas webs en forma de ventana emergente o 'banners'».

Comunicación pública

La sentencia determina que los hechos probados no encajan en el delito contra la propiedad intelectual recogido en el artículo 270 del Código Penal, que sanciona al que «reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente, en todo o en parte, una obra ...». Pero el 'quid' de la cuestión, y así se empeña en dejarlo claro Isabel María Carrillo en la sentencia, es determinar si los hechos probados encajan en el concepto de «comunicación pública» recogido en el Código Penal. La juez dirime en el fallo si enlazar contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, estando estos contenidos «en una web diferente de un megaservidor externo y alojados en este por personas diferentes», podría encajar en este concepto sancionado por ley.

En el periodo juzgado, la jurisprudencia mayoritaria en España considera que los enlaces que 'seriesyonkis' ponía a disposición de los internautas era una «conducta atípica». Así, la magistrada entiende que enlazar un contenido no puede integrarse en «comunicar públicamente», pues sería una interpretación extensiva de lo que en el ámbito civil se consideraba como tal, y que atentaría contra el principio de legalidad penal y, en concreto, contra el principio de taxatividad. En resumen, la sentencia considera que, antes de la reforma del Código Penal de 2015, enlazar a otras webs con contenidos protegidos por la propiedad intelectual no estaba sancionado penalmente.

La juez explica, además, que en esa reforma se introduce un nuevo tipo penal en el capítulo de delitos contra la propiedad intelectual que, de forma expresa (artículo 270.2 del Código Penal), criminaliza la conducta de enlazar con listados ordenados y clasificados, aunque los enlaces hayan sido facilitados por otros. «Esta tipificación expresa evidencia que esta conducta no estaba antes sancionada», recalca la juez, que acude a la jurisprudencia al no poder juzgarse «el pasado con los ojos del presente», dado que a los cuatro acusados se les sentó en el banquillo por hechos cometidos antes de 2015. El fiscal pedía tres años de cárcel para cada uno de los acusados, además de una indemnización de 167 millones de euros a las productoras audiovisuales presuntamente perjudicadas.

La resolución reconoce pese a todo, recogiendo el criterio de la sentencia Svensson, que «el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de puesta a disposición y, en consecuencia, de acto de comunicación». No obstante, recalca la sentencia que esta interpretación «no parece que deba ser aplicada a supuestos acontecidos con anterioridad». Contra este fallo puede apelarse ante la Audiencia Provincial.