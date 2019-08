Absuelven a los padres de una menor que los denunció por maltrato Palacio de Justicia de Murcia. / Nacho García / AGM La sentencia señala que no resulta creíble y, por el contrario, la menor quiere vivir a su aire, sin obedecer ni respetar ni colaborar en las tareas de la casa EFE Martes, 27 agosto 2019, 12:14

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal de esta ciudad que absolvió a una pareja que fue acusada por su hija de 16 años de edad de haberla maltratado porque esta «está en una edad difícil», por lo que no concedió credibilidad al contenido de su denuncia.

La sentencia recurrida señaló que no solo no habían quedado probados los hechos, sino que, por el contrario, lo que se había demostrado es que la menor quiere vivir a su aire, sin obedecer ni respetar a sus padres ni colaborar en las tareas de la casa. La sentencia, ahora confirmada por la Audiencia Provincial de Murcia, absolvió a los dos denunciados del delito de malos tratos familiares por el que fueron juzgados, con todos los pronunciamientos favorables.

Ahora, este segundo tribunal, indica que la versión ofrecida por la menor no resulta creíble, ya que a lo largo de la instrucción y en la vista oral incurrió en contradicciones. Y añade que no resulta creíble que si como afirmó en la denuncia su padrastro le propinó numerosas patadas, las mismas no le causaran lesión alguna, «sobre todo vista la corpulencia de uno y otra». «Desde luego, agrega la sala, lo que se aprecia en la denunciante es un interés muy claro por dejar de ser controlada y poder hacer su vida como buenamente quiera».

La sentencia comenta igualmente que los mensajes enviados por la chica a sus padres y en los que les exigía la entrega de dinero «son bastante significativos». Así mismo recoge que las actuaciones judiciales cuentan con un audio que no demuestran las supuestas agresiones de los acusados y sí, en cambio, se escucha cómo la menor golpea a su madre. Finalmente, la Sala no descarta que la joven sufriera el síndrome del rey destronado, ya que la pareja tuvo un nuevo bebé que concitó la atención de toda la familia.