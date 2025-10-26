Juan Cascales: «Resolver una incidencia tan grave lleva meses; esperamos tardar días»

Entró a trabajar en 2010 en la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), donde escaló puestos hasta convertirse en su presidente en enero de 2024. ... Y nunca pensó que le tocaría lidiar con la mayor crisis de la institución en sus casi cien años de existencia, que se cumplirán dentro de dos años: la interrupción del suministro de agua potable a 100.000 personas en la cuenca del Mar Menor como consecuencia de la dana 'Alice' y de la modificación de terrenos agrícolas cerca de la almenara o centro de distribución de El Mirador (San Javier), que anegaron el Nuevo Canal Cartagena con 3.000 toneladas de barro el 11 de octubre.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Cascales Salinas (Alcantarilla, 51 años) defiende su gestión y la de su organismo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, ante «un acontecimiento catastrófico extraordinario». Asegura que «no se han escatimado recursos» para retomar la normalidad, que este sábado llegó también a las pedanías de Murcia que faltaban. Mientras atendía constantes llamadas telefónicas, Cascales recibió el viernes a LA VERDAD en la sede del Taibilla, en Cartagena.

-¿Cómo está afrontado esta crisis a nivel profesional y personal?

-Hombre, esta situación es complicada para cualquier gestor. Nadie se imagina tener que afrontarla, pero hay que dar el 300% de cada uno. Más allá del cansancio físico propio de atender una emergencia así, y de la sensación de presión institucional y mediática, está la responsabilidad ante toda esa población afectada por el incidente, el tratar de ser capaces de solventar la situación lo antes posible, para que pueda recuperar la normalidad en su vida diaria. Quiero dar las gracias a la población, porque en una situación tan comprometida ha tenido una paciencia infinita. El comportamiento está siendo ejemplar. Y quiero pedir disculpas si ha sufrido molestias añadidas por alguna decisión obligada o no acertada.

-Su organismo y, en particular, usted han recibido un aluvión de críticas de ayuntamientos, partidos y usuarios. ¿Cómo explica que el Taibilla tardara diez días en recuperar el abastecimiento de agua potable a los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, y que a día de hoy, dos semanas después de la dana, aún no dispongan de ella en pedanías de Torre Pacheco y de Murcia?

-Lo más importante, y es algo que a lo mejor no hemos sido capaces de explicar con todo detalle, es adquirir conciencia de la magnitud del incidente y del grado de limpieza en el que deben quedar las infraestructuras para cumplir los estándares sanitarios para el agua potable, que son muy altos. La dana afectó a un tramo de 20 kilómetros del Nuevo Canal de Cartagena, que tiene unos 70 kilómetros y que une Jacarilla (Alicante), con Cartagena y da servicio a las poblaciones del Mar Menor. Es una infraestructura muy angosta, de 2 metros de alto por 2 de ancho, que sufrió la infiltración de aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos, el equivalente a unas 3.000 toneladas de materia sólida el volumen que entró al canal. Y, a la vista del volumen de barro que se ha ido encontrando progresivamente en los diferentes tramos, la cifra sería bastante superior.

ALGO INÉDITO EN ESPAÑA «Es una catástrofe extraordinaria, sin precedentes en canales cerrados de abastecimiento»

-¿Cuántos medios han destinado para atender esta crisis?

-Hemos trabajado durante 24 horas al día. En las jornadas de actividad más intensa para el vaciado, la limpieza y desinfección del canal, han participado más de 700 trabajadores, con algunos turnos de más de cien personas. Hablamos de ingenieros, técnicos, personal de apoyo para la limpieza, además de decenas de camiones motobomba, excavadoras... Hubo zonas inundadas tres o cuatro días y hubo que despejar caminos. Es un condicionante extremo dentro de un acontecimiento catastrófico extraordinario, con unas lluvias correspondientes a un periodo de retorno de más de 100 años [unos 180 litros por metro cuadrado]. Y es, además, de un acontecimiento agravado por las modificaciones en los terrenos que rodean la almenara [centro de distribución] de El Mirador (San Javier), lo cual ha multiplicado los efectos negativos introduciendo el barro en el canal. El agua de escorrentía cargada de barro entró, en un gran flujo, por el aliviadero y contaminó el agua potable.

-¿Hay precedentes de una incidencia similar en España?

-En canales cerrados para abastecimiento de agua potable no conocemos precedentes de esta magnitud en España. Hay que añadir la exigencia de limpieza del canal. Tiene que quedarse en condiciones adecuadas para transportar agua potable. Conocemos la expresión esa que dice algo así como 'he fregado tan bien el suelo que ahí se podría comer'. Pues eso nos exige la normativa. Y afrontamos otra dificultad añadida: que, en lo posible, el agua no deje de circular para atender a la población de la manera más rápida posible, con agua no potable, agua limpia no potable y, finalmente, agua potable. Los trabajos están siendo de tal complejidad que, en condiciones normales, sin los refuerzos de personal y materiales adoptados, tardarían meses en resolverse. Nosotros estamos en proceso de resolver esta gravísima incidencia por completo en cuestión de días desde que empezó. Eso esperamos. Este episodio nos debe hacer tomar conciencia del valor que tiene abrir el grifo y que salga agua potable.

-¿Cuándo esperan devolver el agua potable a los núcleos de Torre Pacheco y Murcia afectados?

-Nuestros trabajos operativos prácticamente están finalizados. El agua es un alimento, y tanto el agua en sí como el recipiente que la contiene deben cumplir unas condiciones sanitarias extraordinarias. Seguimos trabajando en ello y cuando el agua cumpla ya todas las especificaciones sanitarias y pase a las redes municipales, la situación dependerá de los ayuntamientos. En ese momento, son los propios municipios, a través de sus gestores de agua, los que tienen que realizar el purgado de su red y verificar la aptitud del agua, en consenso con las autoridades sanitarias.

Pedanías aún sin normalidad

-¿Qué plazos manejan para que el Taibilla resuelva su parte y el agua sea apta para todos los usos: higiene personal, beber, cocinar...?

-Es difícil concretarlo.

-Su organismo también ha solicitado a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión «moderar su consumo de agua» para «racionalizar los caudales disponibles» hasta que se repare el canal afectado. ¿Cuándo esperan superar la incidencia?

-El Nuevo Canal de Cartagena conecta la potabilizadora de La Pedrera, en Jacarilla, con Cartagena para incorporar agua del Trasvase Tajo-Segura a la del río Taibilla. Al haber quedado fuera de servicio un tramo, el agua solo llega a Cartagena desde el otro canal que, en circunstancias normales, se usa simultáneamente: el que conecta la ciudad con el río Taibilla, en Nerpio. Este canal primitivo, también puede incorporar caudales de la desaladora de Valdelentisco, no tiene capacidad suficiente para transportar toda el agua que requiere Cartagena, el casco urbano de Torre Pacheco y La Unión, que se abastecen desde los depósitos de Tentegorra (Cartagena). Estos depósitos tienen una capacidad importante, pero como las aportaciones son inferiores a las demandas, a los consumos, la reserva ha ido disminuyendo. Cuando vimos que podría producirse alguna situación comprometida, que obligara al establecimiento de medidas más duras, como cortes, hablamos con los ayuntamientos para que redujeran sus consumos. Los ayuntamientos han decidido reducir la presión del agua y suspender los baldeos y el riesgo de jardines. Y las medidas han empezado a funcionar, estamos recuperando niveles en los depósitos.

-Antes de la dana, ¿conocían la alteración de terrenos en zonas próximas al centro de distribución de El Mirador o temían una infiltración masiva de barro? ¿Qué saben de esas modificaciones?

-Nuestra infraestructura se compone de unos 500 kilómetros de canales, 2.000 kilómetros de tuberías, seis potabilizadoras, dos desaladoras, un embalse, unos 200 depósitos, decenas de elevaciones... Es un sistema muy grande e importante, que garantiza el abastecimiento de agua potable en una de las regiones más áridas de Europa. Nosotros no podemos hacer una labor de policía de los suelos. Sí la hacemos de nuestra infraestructura, pero no podemos controlar todo lo que haya aguas arriba y aguas abajo. En base a los primeros estudios que estamos realizando en la zona, las parcelas modificadas, roturadas, se dedican fundamentalmente a la agricultura y están en El Mirador.

20 KILÓMETROS «Vaciar y desinfectar una infraestructura tan angosta, de 2x2 metros, es algo de gran complejidad»

-¿De qué tipo de explotaciones agrícolas hablamos? ¿Son movimientos irregulares?

-El estudio se encuentra en una fase todavía preliminar para poder sacar conclusiones.

Revisión en tres provincias

-¿No tenían ninguna sospecha que les llevara a informar a la Confederación Hidrográfica del Segura, a los ayuntamientos, a la Comunidad Autónoma...?

-No. Aquí se ha juntado la excepcionalidad del episodio climatológico con esa circunstancia. Estamos viendo, en los primeros estudios, que para bajas precipitaciones, la zona no se habría comportado igual. Sin este incidente tan grave, probablemente no nos habríamos enterado del riesgo de las roturaciones o variaciones.

-En otoño se dispara la posibilidad de lluvias torrenciales en la zona mediterránea. Y el consenso científico sobre el cambio climático señala una mayor frecuencia, intensidad y duración de las danas. ¿Están en peligro otras infraestructuras críticas del Taibilla en las tres provincias donde opera [reparte 220 hectómetros cúbicos anuales a 80 municipios de la Región de Murcia, Alicante y Albacete]? ¿Están preocupados?

-Ahora estamos preocupados por todo, ¿no? Las instalaciones se colocan en sitios fuera de cauces de flujo preferente, por supuesto fuera de cauces naturales, de zonas de escorrentía naturales... Pero está claro que tendremos que realizar un análisis de nuestra infraestructura hidráulica para identificar posibles puntos de riesgo en los que sea necesario adoptar medidas excepcionales.

MODIFICACIÓN DEL SUELO «Las parcelas cuya roturación afectó a la almenara son de agricultura y están en El Mirador»

-Y reubicarán la almenara de El Mirador, como LA VERDAD adelantó. ¿Adónde y con qué coste?

-Los estudios preliminares apuestan por ubicarla en algún punto del canal aguas arriba de su actual ubicación. El coste podría oscilar entre 1 y 2 millones de euros.

-Vecinos, empresarios y ayuntamientos solicitarán reclamaciones millonarias de indemnización al Taibilla por la falta de agua potable, el haber contratado camiones cisterna, haber comprado depósitos, etcétera. ¿Abonará la Mancomunidad esos gastos?

-Cuando acabe el episodio, estudiaremos la responsabilidad de cada administración en las tareas que implican este tipo de incidentes y las competencias para garantizar esas medidas de contingencia. Se verá quién debe atender esas reclamaciones y a esos sobrecostes. Hay que tener en cuenta el especial carácter extraordinario de este episodio y las circunstancias que han agravado sus consecuencias.

«¿Que no hemos hecho nada? Los trabajadores salían extenuados»

-Usted ha recibido exigencias de explicaciones, de dimisión... El PP aseguró: «100.000 personas se encuentran sin agua potable en la Región de Murcia, y el Gobierno de Pedro Sánchez no hace absolutamente nada». ¿Cómo lo valora?

-Hombre, esto último a mí me duele. Nosotros formamos parte de la Administración General del Estado. No hemos escatimado recursos para solventar lo antes posible la solución; ni económicos, ni personales propios y ajenos, ni de tiempo. Decir que no está haciendo nada me parece no tener clara la magnitud de los trabajos que se están realizando. Yo he estado en la zona de obras bastantes horas. Y veía a compañeros y a otros trabajadores en turnos de doce o más horas salir extenuados. Quitar un ápice de importancia al valor, al mérito, de esos trabajadores me parece no saber a lo que no estamos enfrentando.

-¿Asume errores en la estrategia de comunicación?

-No queríamos generar unas expectativas que no se cumplieran sobre la finalización de los trabajos. Pero sí, quizás deberíamos revisar nuestros protocolos de comunicación a los municipios y a la población.

SOLICITUD DE INDEMNIZACIONES «Estudiaremos la responsabilidad de cada uno y quién atiende sobrecostes y reclamaciones»

-¿Se siente respaldado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de España?

-Sí. Con el delegado del Gobierno [Francisco Lucas] he tenido comunicación permanente. Nos acompañó en los trabajos de limpieza intensiva y ofreció todos los medios que consideráramos oportunos. He tenido su total apoyo y le estoy muy agradecido por ir más allá, incluso, de su condición de delegado del Gobierno. Y, por parte del Ministerio, tres cuartos de lo mismo. He mantenido conversaciones constantes con la directora general del Agua [María Dolores Pascual] y con el secretario de Estado [de Medio Ambiente, Hugo Morán]. En todo momento me han mostrado su apoyo.