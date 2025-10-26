La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Cascales, el viernes en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena. Al fondo, el edificio de la sede central de Canales del Taibilla. Pablo Sánchez / AGM
Presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla

Juan Cascales: «Resolver una incidencia tan grave lleva meses; esperamos tardar días»

«Hemos tenido a 700 personas para limpiar el canal de agua potable del Mar Menor; recibió 3.000 toneladas de barro por la dana y la variación de terrenos»

José Alberto González

José Alberto González

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:00

Entró a trabajar en 2010 en la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), donde escaló puestos hasta convertirse en su presidente en enero de 2024. ... Y nunca pensó que le tocaría lidiar con la mayor crisis de la institución en sus casi cien años de existencia, que se cumplirán dentro de dos años: la interrupción del suministro de agua potable a 100.000 personas en la cuenca del Mar Menor como consecuencia de la dana 'Alice' y de la modificación de terrenos agrícolas cerca de la almenara o centro de distribución de El Mirador (San Javier), que anegaron el Nuevo Canal Cartagena con 3.000 toneladas de barro el 11 de octubre.

