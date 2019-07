«Los jóvenes creen que las lenguas clásicas cierran puertas» La estudiante María Salmerón. / V. VICÉNS / AGm María Salmerón es la ganadora del concurso nacional Parnaso ANTONIO GREGORIO Miércoles, 3 julio 2019, 08:08

María Salmerón, una joven estudiante murciana, ha ganado el premio nacional Parnaso. Se trata de un concurso de traducción de griego y de cultura griega, convocado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC). Tras cursar Bachillerato de Humanidades en el IES Infante don Juan Manuel, ya se prepara para comenzar sus estudios universitarios. Juega al baloncesto en el Molina Basket.

-¿En qué consiste el premio que ha ganado?

-En una bolsa de viaje de 1.000 euros para financiar una estancia en Grecia durante nueve días. Esta estancia incluye un curso de griego moderno, alojamiento y pensión completa en la Academia Homérica en la isla de Quíos. También tendré la suerte de visitar Atenas unos días.

-Tenía que traducir un texto, ¿cómo se lo preparó?

-La SEEC publicó al comienzo del curso una selección de textos de la 'Ciropedia de Jenofonte', de la que extraerían un fragmento para el examen, así que a lo largo del año he estado traduciéndolos para prepararme. Conté con distintas traducciones para compararlas con las mías y con la ayuda de mi profesor, Antonio Lorente, para pelearme con los más difíciles. También tuve que preparar algunas preguntas de teoría en relación con el autor, su obra y el contexto en que vivió.

-No es el único premio que ha conseguido...

-No. También he recibido el primer premio en las Olimpiadas de Latín y Griego y en el concurso Cicero de traducción latina.

-¿Es complicado el griego?

-Como pasa con todas las asignaturas, es complicado si no le dedicas tiempo. Es una lengua con muchas particularidades y tienes que estar atento para no equivocarte y no dar por completo la vuelta a una oración. Además, como es una asignatura de la que no tenemos ninguna base al empezar Bachillerato, es muy fácil perderse. Pero tampoco es difícil llevarla bien.

-¿Cómo fue su primer contacto con las lenguas clásicas?

-Fue genial. Yo había llegado nueva a un instituto en el que no conocía a nadie y donde no sabía qué iba a estudiar. En la primera clase de griego estuvimos viendo el alfabeto y después leímos dos poemas de Catulo, 'Odi et amo' y 'Basia mille', lo que me hizo pensar que tanto el latín como el griego iban a ser dos asignaturas muy distintas a lo que había hecho hasta ese momento.

-¿Son las lenguas clásicas unas grandes olvidadas?

-Sí lo son y creo que es porque no nos llega la suficiente información sobre ellas. Yo decidí matricularme en el Bachillerato de Humanidades porque lo necesitaba para lo que en ese momento quería estudiar, pero no tenía muy claro en lo que me metía. Al final tuve la suerte de descubrir las lenguas clásicas, pero fue por casualidad. Los jóvenes hoy en día no se interesan porque nos dan la impresión de que nos cierran puertas, por lo que muchos huyen de ellas.

-¿Qué va a estudiar tras superar la Selectividad?

-He tenido muchas dudas al respecto. Siempre me había imaginado matriculándome en alguna Filología, pero después de pensarlo mucho, me he decantado por un doble grado de Estudios Internacionales con Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.