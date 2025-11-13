El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel Johan S. asume que acabó con la vida de su expareja con hasta 79 cuchilladas y se le reconoce una atenuante de confesión que reduce levemente su pena

Con apenas una frase, sin una mueca y casi sin levantar la mirada, Johan S. reconoció este jueves ante un jurado popular haber acabado con la vida de su exnovia, Claudia, de solo 17 años, en febrero de 2022 en Totana. «Me conformo con todo de lo que se me acusa», afirmó cuando el presidente del tribunal le preguntó si aceptaba los hechos. Esa declaración selló un acuerdo de conformidad por el que acepta 22 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de razón de género y la atenuante analógica de confesión. El pacto contempla, además de la pena de cárcel, una década de libertad vigilada y una orden que le impedirá, una vez que salga de prisión, acercarse o comunicarse con los familiares de Claudia durante diez años. La sentencia le impone a Johan S. el pago de las costas pero el abogado Pardo Geijo, de la acusación particular, renunció a que el joven abone los gastos de su labor como representante de la familia de la menor.

La pena finalmente pactada se queda solo un escalón por debajo de los 25 años de cárcel que pedían inicialmente tanto la Fiscalía como la acusación particular, representada por el abogado Raúl Pardo-Geijo, en nombre de los padres y hermanos de la víctima.

Desde el inicio de la vista, el comportamiento del acusado en la sala llamó la atención. Se sentó en el banquillo girado completamente hacia el tribunal, dando el perfil al jurado popular y a la prensa, en un aparente intento de evitar ser fotografiado. Durante toda la sesión permaneció inmóvil, sin reaccionar ni siquiera cuando se detallaron una por una las heridas que sufrió su exnovia.

La lectura de las características, la localización y como afectaron a sus órganos las 79 puñaladas duró más de quince minutos. La enumeración detallada que dibujó lo que fue la escena de una agresión salvaje y brutal. «La menor sufrió de manera extraordinaria e innecesaria», recoge el escrito del fiscal, que describe cómo Claudia intentó defenderse hasta el último instante.

Los hechos arrancan, tal y como explica el Ministerio Público, cuando ambos habían sido novios desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021. Su relación estuvo marcada por rupturas continuas y por la actitud de control que, según la Fiscalía, ejercía Johan sobre la menor, ya que le imponía cómo vestirse, con qué amigos podía verse y presionaba a su entorno para influir en la continuidad del noviazgo.

Además, publicaba fotografías en redes sociales tras las rupturas para generar en la joven un sentimiento de culpa que la empujara a volver con él. Dos semanas antes del crimen, los dos adolescentes habían retomado la relación, aunque el domingo 6 de febrero de 2022, Claudia decidió romper de forma definitiva y le confesó que había conocido a otro chico y que ya no quería retomar la relación. Según el fiscal, el acusado tomó conciencia de que la menor no volvería con él e ideó un plan para matarla.

El lunes 7 de febrero eligió el lugar del crimen, el trastero número 14 del garaje de su edificio; fijó la hora, en torno a las cuatro de la tarde, y preparó el arma, un cuchillo al que tenía especial aprecio por ser un regalo de una antigua relación.

Al día siguiente, el martes 8 de febrero de 2022, convenció a Claudia para que fuera a su casa con el pretexto de devolverse mutuamente algunas pertenencias. A las 16.20 horas, con el cuchillo oculto en el bolsillo de su sudadera, la llevó al trastero. Según la Fiscalía, el acusado buscaba un lugar apartado, estrecho y que garantizara que la menor no pudiera pedir ayuda.

Una vez allí, y sin que ella pudiera preverlo, Johan la atacó con el cuchillo, asestándole un total de 79 puñaladas en espalda, cuello, abdomen, brazos, glúteos y cara. La joven intentó apartarlo, forcejeó con el arma y trató de huir, pero quedó atrapada en el espacio mínimo del trastero. Falleció poco después debido a un shock hipovolémico provocado por la hemorragia masiva.

La confesión grabada

Tras el crimen, el acusado ocultó el cadáver bajo unos colchones, limpió la sangre, escondió el arma en la terraza y llegó incluso a cenar con su madre y su hermana, aparentando normalidad.

En la azotea grabó nueve vídeos, dirigidos a su familia, donde relataba con frialdad lo que había hecho. «No es algo machista. Simplemente lo he hecho porque no sé. Siempre he tenido ganas de matar a alguien», llegó a decir.

La desaparición de la menor llevó horas después a la Guardia Civil a su domicilio. Finalmente, el propio Johan condujo a los agentes hasta el trastero, donde se hallaba el cuerpo sin vida de la adolescente.

«Satisfechos, dentro de lo que cabe»

A la salida de la Audiencia Provincial, el abogado de la acusación particular, Raúl Pardo-Geijo, aseguró que la familia está «totalmente satisfecha dentro de lo que cabe». Explicó que la pena técnica habría sido de 22 años y medio y que la familia no estaba dispuesta a bajar de 22. «Por medio año nadie se mete en un jurado», afirmó

El abogado defensor, José María Caballero, aseguró que el acuerdo fue «rápido y satisfactorio dentro de lo posible». «No estamos en el mejor momento para meternos en un juicio, mucho menos con jurado, en un asunto de estas características», apuntó. Caballero incidió en que se retiró la agravante de parentesco y que su cliente «ha pasado ya casi cuatro años asumiendo las consecuencias» de lo ocurrido y que hoy es «consciente de que fue una mala decisión en su vida».

El reconocimiento expreso de los hechos y la conformidad plena de todas las partes permitió que el presidente del tribunal disolviera el jurado apenas iniciada la sesión. La sentencia se dictará en los próximos días.

