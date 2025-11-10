La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los padres y otros familiares de la víctima entrando este lunes a declarar en el juzgado de Totana. Vicente Vicéns / AGM

La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa

La víctima, de 19 años, contó ese mismo día a su madre por Whatsapp que había discutido con su expareja porque él no quería que saliese esa noche con sus amigos

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Ainhoa, la joven de 19 años que fue presuntamente asesinada por su exnovio, Manuel E. G., 'Quique', el sábado 25 de octubre en Librilla, confesó ... días antes a su madre que quería cambiar la cerradura del piso que hasta hacía unos días compartía con su expareja. La madre de la víctima de este crimen machista -el segundo de este año en la Región- fue uno de los testigos que este lunes declararon ante el titular del tribunal de instancia número 3 de Totana, que trata de esclarecer todos los detalles del crimen, que el sospechoso asumió ante sus hermanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  4. 4

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  5. 5 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  6. 6

    Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  8. 8 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  9. 9

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  10. 10

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa

La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa