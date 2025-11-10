La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa

Ainhoa, la joven de 19 años que fue presuntamente asesinada por su exnovio, Manuel E. G., 'Quique', el sábado 25 de octubre en Librilla, confesó ... días antes a su madre que quería cambiar la cerradura del piso que hasta hacía unos días compartía con su expareja. La madre de la víctima de este crimen machista -el segundo de este año en la Región- fue uno de los testigos que este lunes declararon ante el titular del tribunal de instancia número 3 de Totana, que trata de esclarecer todos los detalles del crimen, que el sospechoso asumió ante sus hermanas.

La madre de Ainhoa relató que días antes del crimen la joven le había explicado que quería cambiar la cerradura del piso porque Quique, pese a que habían roto y él se había marchado de la casa, no quería devolverle las llaves. El miedo que tenía la adolescente, según refirió su progenitora, era que el joven entrase a la casa e hiciese algún destrozo cuando ella estaba fuera.

El mismo sábado 25 de octubre, cuando se produjo el crimen, recibió un Whatsapp de su hija en el que ésta le explicaba que Quique había estado en la casa y se había marchado muy nervioso. Él, según le explicó la víctima a su familia, no aceptaba de buen grado que esa noche ella pretendiese salir con su grupo de amigos y ella temía que él volviese a la casa cuando ella estaba fuera. La madre de la fallecida aseguró, no obstante, ante el instructor que su hija no le había transmitido nunca que hubiesen existido episodios previos de violencia de Quique hacia ella.

Este lunes también declaró ante el juez la tía y madrina de la víctima que sí refirió un episodio previo de violencia, hace cerca de un año, del joven hacia la que entonces era su novia. Esta familiar relató que Ainhoa le contó que Quique la había empujado para echarla de casa y que ambos «se habían enganchado». Un hecho violento que llevó, incluso, a esta testigo a buscar al joven para recriminarle su acción, objetivo que no logró. La madrina de la adolescente explicó que ésta trataba habitualmente de justificar las peleas entre ellos que eran continuas.