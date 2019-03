Josefina: «Antes éramos los mensajeros de la felicidad»

Josefina Vicente (Los Garres, 1936) nunca imaginó el alboroto que se iba a formar en todo el país con su incorporación a Correos el 3 de marzo de 1971. Fue la primera cartera que hubo en España. Tenía 35 años y lo hizo poco después de que su padre, también cartero en la pedanía murciana, se jubilara. «Mucho antes de ese día yo ya le ayudaba a repartir cartas. Cuando caía enfermo, le sustituía y repartía las misivas en bicicleta por el pueblo. La gente ya me conocía», recuerda la mujer. Sus ganas de viajar por el mundo y de tener independencia fueron las que le hicieron plantear a su padre la posibilidad de seguir sus pasos en la profesión. «'Papá, ¿puedo yo ser cartero?'. 'No lo sé, hija; vamos a preguntarlo'. Ese día fuimos a Murcia y le planteamos esa opción al director provincial de la compañía, quien nos respondió que tampoco lo sabía. Entonces levantó el teléfono y se lo sugirió al director general de Correos en Madrid, que le contestó con un escueto: '¿Y por qué no?'», recuerda Vicente.

A partir de ese momento todo se precipitó. Llegaron las entrevistas en la prensa, en la televisión y en la radio. «Yo no le di tanta importancia, pero todo el país estaba revolucionado. El primer día de trabajo llegué a la oficina en mi Seat 600 y en la puerta había un grupo de carteros con el periódico del día en la mano. Mi foto estaba en la portada y al pasar a su lado me miraron pasmados, como si no se creyesen lo que veían. Fue muy divertido», rememora.

Josefina reconoce que esos seis años en los que trabajó para Correos fueron los más importantes de su vida. «Antes el cartero era muy necesario para los vecinos y hacía más cosas además de repartir cartas». Con una población mayoritariamente analfabeta, muchos de estos empleados se encargaban de leer los mensajes que recibían los ciudadanos y sus casas eran lugares de encuentro para quienes esperaban noticias importantes. «En aquellos años mucha gente emigraba a Francia o a Alemania para trabajar. Pero para poder marcharse necesitaban un contrato que llegaba por carta. Me acuerdo de que la gente esperaba en la puerta de mi casa. Cuando llegaba el documento, yo salía a la calle enarbolando el sobre y el destinatario me abrazaba entre lagrimas de alegría. Éramos mensajeros de felicidad», evoca Josefina.