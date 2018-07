José Molina destaca el «esfuerzo para diseñar un Gobierno abierto»

José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia, declaró ayer que «se está haciendo un gran esfuerzo desde la Consejería para empezar a diseñar un Gobierno abierto». Molina señaló que, tras asumir su cargo hace justo ahora tres años, se encontró con el problema de la publicación de las retribuciones y compatibilidades, «lo que nos mantuvo muy ocupados y muy tensionados». Aún así, José Molina reconoció que «caminan muy despacio porque no estamos preparados». De cara al futuro, añadió que «tienen que aprender la lección para poder construir una sociedad abierta, participativa y transparente». Además, aludió a que «un gobierno no es nada si no cuenta con una administración abierta».

Desde CC OO, Santiago Navarro aplaudió este avance en «transparencia y limpieza» de la Administración. «Ha habido corrupción y tenemos que poner los medios para que nadie tenga la tentación de hacer algo que no sea legal», dijo. Miguel López, de CSIF, destacó que las organizaciones y administraciones «tienen que ser ejemplares de cara a la sociedad». Y el presidente autonómico de ANPE consideró que «hay que evolucionar hacia la transparencia y la protección de los datos de los funcionarios».