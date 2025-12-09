La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad Complutense, José Manuel Sánchez-Vizcaíno, en su despacho. UCM
Catedrático emérito de Sanidad Animal de la Complutense

José Manuel Sánchez-Vizcaíno: «Estoy convencido de que habrá vacuna frente a la peste porcina africana»

El experto murciano lanza un mensaje de tranquilidad ante el foco detectado en Cataluña: «En España estamos bien preparados»

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La peste porcina africana ha regresado a España después de tres décadas. La enfermedad, capaz de acabar de manera fulminante con granjas enteras, fue en ... su momento erradicada gracias a la labor de expertos como el catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad Complutense José Manuel Sánchez-Vizcaíno (Murcia, 1951). Pero la amenaza seguía ahí, y se disparó con la reintroducción del virus en Europa a partir de 2007. En los últimos años, Sánchez Vizcaíno ha coordinado el ambicioso proyecto VACDIVA, financiado con fondos europeos, con el objetivo último de encontrar una vacuna. Las características endiabladas de este patógeno dificultan enormemente esta tarea, pero el catedrático murciano, jubilado desde hace unos meses, es optimista. Subraya que los hallazgos allanan el camino hacia esta ansiada vacuna.

