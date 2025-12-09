José Manuel Sánchez-Vizcaíno: «Estoy convencido de que habrá vacuna frente a la peste porcina africana»

La peste porcina africana ha regresado a España después de tres décadas. La enfermedad, capaz de acabar de manera fulminante con granjas enteras, fue en ... su momento erradicada gracias a la labor de expertos como el catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad Complutense José Manuel Sánchez-Vizcaíno (Murcia, 1951). Pero la amenaza seguía ahí, y se disparó con la reintroducción del virus en Europa a partir de 2007. En los últimos años, Sánchez Vizcaíno ha coordinado el ambicioso proyecto VACDIVA, financiado con fondos europeos, con el objetivo último de encontrar una vacuna. Las características endiabladas de este patógeno dificultan enormemente esta tarea, pero el catedrático murciano, jubilado desde hace unos meses, es optimista. Subraya que los hallazgos allanan el camino hacia esta ansiada vacuna.

-¿Era inevitable que España se enfrentase más tarde o más temprano a un foco de peste porcina como el que se ha detectado en Barcelona, teniendo en cuenta la expansión de esta enfermedad por Europa?

-Realmente, hay una gran cantidad de países europeos ya afectados. Hay demasiados focos por Europa, y nuestro país estaba en la lista de de la lotería.

-¿Cómo valora las medidas que se han tomado hasta ahora?

-En España estamos bien preparados para luchar contra esta enfermedad. Lo estamos prácticamente en todo el país, pero además en Cataluña, que siempre ha sido una zona muy sensible por su localización geográfica, están particularmente bien entrenados. En ese sentido hemos tenido suerte, porque si esto ocurre en una zona en la que hay menos experiencia o menos capacidad de respuesta, quizá se podría haber llegado un poco más tarde. Pero aquí se ha reaccionado bastante rápido.

-De momento, parece que el foco ha podido ser acotado, y la mayoría de análisis realizados a los jabalíes de la zona han dado negativo.

-Sí, esa es una buena noticia, desde luego. Nunca te puedes fiar, porque con que haya un solo animal [infectado] que se nos baje a una explotación de cerdos, ya se monta un lío. Por eso hay que estar muy pendientes. El problema principal sería que el virus entrara en explotaciones, porque, para empezar, las pérdidas económicas serían mucho mayores. Pero estoy relativamente tranquilo, porque sabemos dónde está [el foco], y la gente que está tratando de controlarlo tiene experiencia en esto. Lo que hay que tener en estos momentos es una enorme capacidad de vigilancia. Me consta que es así, y además se ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Lo que quiero transmitir es que dentro de la gravedad que supone que un país se vea afectado por esto, y de las repercusiones económicas importantes que puede haber, la situación en este momento no digo que esté controlada, pero se está trabajando para descartar que el virus haya quedado en algún lado.

-¿Tenemos un problema con la población de jabalíes, que pueden actuar de transmisores del virus?

-Sí, tenemos muchos jabalíes. Desde hace un tiempo ha aumentado el porcentaje de caza, pero todavía tenemos una población importante.

-¿Todos tenemos una responsabilidad a la hora de evitar la propagación de enfermedades como esta? Hay gente que va al monte y deja los restos de comida, o incluso les da directamente de comer a los jabalíes.

-Sí. Cada vez que veo eso, me pongo enfermo. La ventaja que tenemos es que nuestros productos cárnicos están totalmente limpios. Desde esa perspectiva podemos estar tranquilos, pero lo que no podemos saber es qué contienen la comida que traen los múltiples turistas que vienen a España, y ahí está el problema.

-Ha pasado años buscando una vacuna frente a la peste porcina, en el proyecto VACDIVA. ¿Cuáles han sido los resultados? Algunas informaciones publicadas estos días apuntan a que la eficacia de las vacunas que se han probado rondaría el 50%.

-Nosotros somos investigadores. Es decir, no produciremos nunca una vacuna. Lo que hemos hecho ha sido trabajar en la investigación de una potencial vacuna en peste porcina africana, tanto en jabalí como en cerdo doméstico. Lo que hicimos al principio fue trabajar con cepas atenuadas de forma natural. Es decir, virus que habían pasado de una mayor a menor virulencia. Partiendo de una cepa atenuada, podíamos estudiar si se podía desarrollar una vacuna. ¿Pero qué desventaja tiene trabajar con el virus completo? Pues que estamos hablando de patógenos tan complejos que pueden revertir a una mayor virulencia. Así que nos dimos cuenta de que no nos interesaba trabajar con cepas atenuadas, sino con fragmentos del ADN: trocitos pequeños, pero que tenían la capacidad de inducir inmunidad. En eso es en los que más nos hemos centrado. Hicimos muchos experimentos en laboratorio con esos fragmentos, comprobando que inducen inmunidad frente al virus. Es decir, que son eficaces. Con nosotros ha trabajado desde el principio del proyecto la farmacéutica MSD. A ellos les hemos pasado todo lo que hemos estudiado sobre esos fragmentos inmunológicos que vimos con gran potencial. Nosotros no hemos seguido con la idea de producir una vacuna, porque no es nuestro trabajo, ni tenemos las condiciones de producción necesarias para poder avanzar en ese campo. Me consta que MSD está trabajando mucho en este tema. Ya tienen productos que están valorando como potenciales vacunas.

-Esa eficacia del 50% partiría por tanto de los estudios realizados por la farmacéutica.

-Sí, supongo que lo han dado ellos. Nosotros, en laboratorio, obtuvimos resultados del 50% y en algunos casos más elevados.

-Lo que nos traslada, entonces, es que esta línea que ustedes desarrollaron es esperanzadora, aunque la ciencia tenga sus tiempos.

-Sí, estamos convencidos de que será posible tener una vacuna frente a la peste porcina africana, y creo que esta farmacéutica lo acabará consiguiendo. Es una gran empresa con un buen conocimiento, y ya les hemos ayudado nosotros con nuestra transferencia de conocimiento. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante un virus con una complejidad genética tremenda. Cuando estás trabajando con ácidos nucleicos virales, tienes el riesgo de que lo que te está funcionando bien, luego revierta en una mayor virulencia. Como es lógico, ellos están trabajando para llegar a una vacuna segura.

-No hay todavía vacuna, pero sí otras herramientas desarrolladas en muchos casos gracias a sus investigaciones. Por ejemplo, los test diagnósticos.

-Sí, desde el principio nosotros hemos trabajado en dos vías: el diagnóstico y la protección [la vacuna]. El tema del diagnóstico era vital, porque los test que había cuando nosotros empezamos no eran de la sensibilidad ni de la especificidad necesarias, ni podían ser automatizados. Nosotros adaptamos muchísimas técnicas que hoy día son referentes mundiales en el diagnóstico de peste porcina africana. Hoy contamos con herramientas muy potentes para la detección tanto del agente viral como de los anticuerpos que puedan aparecer en un animal infectado. Eso es muy importante, porque gracias a esas técnicas se pueden hacer barridos para ver qué zonas están afectadas.

-Otra de sus aportaciones fue confirmar que el consumo de carne de cerdo no implica riesgo de infección para los humanos. Lo hicieron a través de la Operación Pata Negra.

-Efectivamente, el nombre de Operación Pata Negra se nos ocurrió porque nos centramos en el cerdo ibérico. Era lo más importante de cara al mercado internacional. Lo hicimos porque pensábamos que el camino para España era asegurarnos que nuestro producto estrella estuviese protegido.

-¿Hay riesgo de que se produzca un salto de especies en un virus como este? Es decir, ¿que pueda llegar a ser infeccioso para personas o, por ejemplo, para animales domésticos?

-Desde luego, en ninguna de las cepas del virus de la peste porcina africana se ha producido ese problema. Pero es una pregunta muy difícil de contestar con total seguridad. Sabemos que el virus de la peste africana es tremendamente estable, no hay grandes mutaciones o grandes cambios, a diferencia de otros. De los [genotipos de virus de peste africana] que hay actualmente circulando, se sabe que ninguno tiene capacidad para infectar a la especie humana. Eso nos da mucha tranquilidad, y es una de las cosas que además siempre vigilamos.