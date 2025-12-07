La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Manuel Fernández, en las instalaciones de Inversus Capital, ubicadas en la zona de la avenida Juan Carlos I en Murcia. Nacho García
CEO de Inversus Capital

José Manuel Fernández: «Compartimos con los clientes lo que ganamos en la economía real»

Asegura que «se han perdido muchas oportunidades por la falta de formación del empresariado», sobre todo a nivel financiero

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

José Manuel Fernández Madrid (Murcia, 1972), casado y padre de dos hijos, es fundador y CEO de Inversus Capital, una compañía regional que presta ... servicios de consultoría estratégica y de financiación e inversiones alternativas, con clientes en Europa, EE UU, Sudamérica, Emiratos Árabes. Además, conforma una corporación que en su estrategia de diversificación participa en sectores como el inmobiliario, 'real state', promociones urbanísticas (Monte Etna) y desarrollo de residencias geriátricas (Benarés y Vescovo & Kuma), así como firmas de centros auditivos (Audiomed), audiovisual (JoinUp Media), editorial (Salud21), seguros (UnitBlue) y desarrollos tecnológicos (Quantalyx).

