Unas jornadas culminan en la Región de Murcia un plan nacional de I+D+i en ciencias marinas

La primera jornada del cierre del Plan Complementario de I+D+i en Ciencias Marinas ThinkInAzul, un evento desarrollado a nivel nacional, se celebró este martes en la Región de Murcia. Durante los últimos cuatro años, el proyecto ha impulsado la colaboración científica, tecnológica y territorial más ambiciosa realizada en España en torno al estudio, protección y aprovechamiento sostenible del medio marino.

El evento, que se celebra hasta el míercoles en San Pedro del Pinatar, fue inaugurado por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega.

El titular de Universidades e Investigación destacó que «ThinkInAzul ha demostrado la capacidad de nuestro sistema de ciencia y de nuestras universidades para liderar grandes proyectos nacionales, con resultados tangibles en innovación marina y sostenibilidad» y subrayó que «la Región ha ejercido con éxito la coordinación científica y técnica del programa, situando a nuestros centros de investigación en la primera línea europea en economía azul y acuicultura de precisión».

Durante su intervención, el consejero recordó que el programa «ha permitido unir a siete comunidades autónomas, más de 200 grupos de investigación, 700 científicos y un centenar de empresas en torno a un objetivo común: conocer mejor nuestros mares y transformar ese conocimiento en bienestar, empleo y desarrollo sostenible».

El Plan ThinkInAzul, coordinado por la Región de Murcia a través de la Universidad de Murcia y el Instituto Oceanográfico Español (IEO), y gestionado por la Fundación Séneca, ha contado con una inversión global de 53,7 millones de euros, de los que 10 se han destinado a actuaciones en la Región (4 de ellos procedentes de fondos propios de la Comunidad Autónoma). Se estructura en tres grandes líneas de actuación: observación y monitorización del medio marino y litoral, acuicultura sostenible e inteligente, y economía azul e innovación.

Entre los resultados más destacados figuran el desarrollo de nuevas tecnologías de observación marina, como el sistema interoperable de datos Blue Dataspace, el prototipo de boya inteligente SMARTLAGOON o la monitorización del Mar Menor mediante sensores submarinos e imágenes satelitales.

En el ámbito de la acuicultura, el programa ha logrado avances pioneros en la reproducción controlada del atún rojo y de la seriola mediterránea, la creación de sistemas de acuaponía y cultivo offshore, la selección genética de doradas resistentes a enfermedades y el uso de macro y microalgas para aplicaciones biotecnológicas y de mitigación del cambio climático.

La tercera línea de actuación, centrada en la economía azul, ha impulsado 31 iniciativas de innovación y transferencia, entre ellas el desarrollo de gemelos digitales del Mar Menor, protocolos de fertirrigación ecosostenible, proyectos de restauración de humedales costeros, laboratorios ciudadanos y una plataforma digital de 'matchmaking' para conectar resultados científicos con el tejido empresarial.

«Este programa ha generado conocimiento y herramientas útiles para la gestión del litoral, la prevención ambiental y la modernización de sectores estratégicos como la acuicultura o el turismo costero», explicó Vázquez. «La ciencia aplicada al mar es ya una de las mayores oportunidades de innovación y empleo en nuestra Región».