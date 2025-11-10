La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jesús Martínez-Pujalte, nuevo director de Cáritas en la Región. Cáritas

Jesús Martínez-Pujalte, nuevo director de Cáritas en la Diócesis de Cartagena

El obispo asciende al que hasta ahora ocupaba el cargo de subdirector en la organización solidaria, y que releva a José Antonio Planes

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:08

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, nombró el pasado 7 de noviembre a Jesús Martínez-Pujalte López como nuevo director ... de Cáritas Diocesana por un periodo de cuatro años.

