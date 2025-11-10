Jesús Martínez-Pujalte, nuevo director de Cáritas en la Diócesis de Cartagena

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, nombró el pasado 7 de noviembre a Jesús Martínez-Pujalte López como nuevo director ... de Cáritas Diocesana por un periodo de cuatro años.

Jesús Martínez-Pujalte ocupaba hasta ahora ocupaba el cargo de subdirector en la entidad solidaria, un puesto para el que fue nombrado en octubre de 2023, y ha estado vinculado a Cáritas Diócesis de Cartagena desde 2018, donde ha colaborado como voluntario con el área de Desarrollo de Personas en labores de estructura organizativa y otros cometidos. En la empresa privada, el nuevo director, que es hermano del exdiputado del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, cuenta con amplia experiencia como Director General y Director de Recursos Humanos.

El nombramiento, que Cáritas hizo público este lunes, supone el relevo en el cargo de José Antonio Planes Valero en el cargo. De hecho, Jesús Martínez-Pujalte y José Antonio Planes intercambian responsabilidades, ya que Planes pasa a ocupar el cargo de subdirector. Por otra parte, el obispo nombró a Eva María Rabasco Hernández secretaria general.