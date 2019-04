Jero Williams: «Nunca he estado más de dos semanas sin trabajo» Jero Williams, sirviendo ayer en un bar de Murcia. / ALFONSO DURÁN / AGM Estudiante de Ciencias Políticas, compagina la Universidad con un contrato de 20 horas en un restaurante; «la situación es mejor que otros años» FERNANDO PERALS MURCIA. Viernes, 26 abril 2019, 02:26

Encontrar un trabajo se presenta como una de las necesidades principales para los murcianos y parece que el inicio de 2019 aporta un poco de luz, según la última EPA. Jero Williams y Víctor Manuel Arnaldos son dos ejemplos de ciudadanos que encontraron un empleo y que representan dos teorías diferentes sobre el paro en la Región.

Jero Williams Dominek (Buenos Aires, 1997) es un joven estudiante de Ciencias Políticas que encontró en la hostelería su lugar para poder hacer frente al pago de su carrera y su domicilio en Murcia. Trabaja en el restaurante Argentino de las Artes desde finales del mes de enero. Llegó a él gracias a su amigo y dueño del local, Leo. «Lo conocía desde que abrió el bar aquí. Lo frecuentaba mucho. Le comenté que había dejado mi anterior trabajo y él necesitaba a alguien. Teníamos confianza, conocía la comida, me lo ofreció y no lo dudé. Fue muy sencillo y estoy contento con lo que hago».

Logró el empleo sin necesidad de ir dejando currículos ni pasando por entrevistas personales. Solo dos semanas después de abandonar su anterior oficio volvió a estar en activo. Tiene un contrato de 20 horas semanales que distribuye en cuatro días. Es indefinido y espera continuar a lo largo de todo el año. Su opinión sobre la situación es positiva. «No veo el mercado laboral nada mal. Nunca he estado más de dos semanas sin un empleo. Vivimos una situación mejor que en otros años. La gente de mi entorno que no encuentra trabajo es por falta de empeño».

Una visión contraria

Víctor Manuel Arnaldo (Murcia, 1989) es otro afortunado que cuenta desde 2019 con un oficio. Se encontraba en búsqueda de empleo desde octubre. Pasaron cuatro meses hasta, que a mediados de febrero, le surgió una oferta de trabajo en la tienda Fnac del centro comercial Nueva Condomina. «Pensaba que no iba a encontrar nada. Mandé mi currículum, al día siguiente me entrevistaron y un día después me contrataron». Víctor compagina esta labor con los estudios, en este caso con un grado de Economía. Tiene un contrato indefinido de 12 horas distribuidas en viernes y sábado. Representa una visión antagónica a la mostrada por Jero. Su opinión sobre la situación es un tanto más negativa: «Vivimos un momento complicado para encontrar un trabajo. Existen muchas barreras de entrada para acceder a un empleo. Yo he tardado más de cuatro meses y no paré de buscar en ningún momento. La mayoría de oficios que hay son precarios, estacionales y no tienen contrato fijo».