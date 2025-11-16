Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»

Los profesionales de La Arrixaca llevan años escuchando anuncios de ampliación. En 2019, el Gobierno regional presentó por todo lo alto un plan director dotado de 100 millones de euros que se quedó en el cajón ... . Después se pusieron sobre la mesa alternativas menos costosas, como un pequeño pabellón para ampliar quirófanos y Hemodinámica, o una reutilización del espacio que actualmente ocupa la galería comercial para uso sanitario. Nada de esto ha llegado a concretarse, y mientras tanto La Arrixaca continúa funcionando sobre las estructuras que se levantaron en 1975, hace ya medio siglo. El Materno Infantil es la única excepción.

Los principales jefes de servicio no ocultan que se les acaba la paciencia. «Estamos asfixiados, sin espacio, con los mismos quirófanos de hace 50 años. Lo que necesitamos es un nuevo hospital, como han hecho casi todas las comunidades autónomas con los centros que se levantaron en los años 70», subraya Pablo Ramírez, jefe de Cirugía General. Así ha ocurrido en Madrid con el 12 de Octubre, que data de 1973, o con el Puerta de Hierro. También en la Comunidad Valenciana, donde La Fe se trasladó en 2011 a unas nuevas instalaciones, o en Asturias, con el HUCA.

La Arrixaca celebró su 50 aniversario con su plan director en el cajón y sin anuncios concretos de renovación, lo que generó un enorme malestar. Ahora, hay señales de que la administración regional empieza a moverse, con la consignación de una partida en los presupuestos de 2025 para la redacción de un nuevo proyecto. Pero los profesionales advierten de que es demasiado tarde para plantear «parches». «Ya no es posible aprovechar la actual Arrixaca. Hay dos opciones: o un nuevo hospital, por completo, o un nuevo edificio y una reconfiguración del actual», explica el jefe de Cardiología, Domingo Pascual.

La antigua ciudad sanitaria presenta múltiples carencias que se sortean gracias a la excelencia de unos servicios que en muchos casos son de referencia nacional. Estas son algunas de las actuaciones más prioritarias:

1 Quirófanos insuficientes La mitad de las cirugías se derivan a centros concertados

Ampliar Profesionales durante una intervención en La Arrixaca. Nacho García

La Arrixaca sigue teniendo a día de hoy 25 quirófanos, pero necesitaría «al menos duplicar esa cifra». La situación actual obliga a derivar la mitad de las intervenciones a centros concertados, explica Pablo Ramírez. Habitualmente, son los propios cirujanos de La Arrixaca los que se desplazan a estas clínicas para operar a sus pacientes. Hay que tener en cuenta que La Arrixaca es hospital de referencia regional para numerosos procesos, incluidos los trasplantes. Esto obliga a ocupar los quirófanos con intervenciones complejas, que en muchos casos se alargan durante muchas horas. En Traumatología, las derivaciones llegan al 80%, según advierte el jefe de este servicio, Pablo Puertas. «En los años 90 externalizábamos un 10%. Cuando llegamos al 40-50%, eso ya era un primer aviso de que este hospital se había quedado pequeño. Pero es que ahora estamos en el 80%». La Arrixaca «es a día de hoy completamente insuficiente. Se habla de reformas y ampliaciones, pero eso no va a solucionar el problema. Hay que hacer un nuevo hospital del siglo XXI que dure otros 25 o 50 años», reflexiona Puertas.

Esto implica un bloque quirúrgico completamente nuevo, y también un hospital de día quirúrgico bien dimensionado. «Ahora tenemos 14 camas de hospitalización médico quirúrgica ambulatoria, menos que Los Arcos o el Reina Sofía», lamenta Puertas.

«Si nos comparamos con La Fe, el Vall D'Hebron o el 12 de Octubre, vemos claramente que no estamos dando la respuesta adecuada», apostilla Pablo Guzmán, jefe de Urología. Pero, además, un nuevo hospital permitiría también dar un salto tecnológico. La Arrixaca dispone de un único robot Da Vinci, lo que está generando un tapón importante en el acceso a esta cirugía. Se prioriza el cáncer de próstata, entre otros procesos, pero hay especialidades que siguen sin poder utilizar el Da Vinci.

El futuro pasa no solo por los robots, sino también por los «quirófanos híbridos», dotados con tecnología como arcos radiológicos para la realización de pruebas de imagen en el intraoperatorio. Los hospitales de referencia de España están incluyendo estos equipamientos.

2 Una UCI saturada y una Reanimación sin camas suficientes La suspensión de operaciones es cotidiana

Pero de nada serviría contar con más quirófanos si no se dispone de una nueva UCI y de un servicio de Reanimación dimensionado. Esto no ocurre a día de hoy. Tanto Cuidados Intensivos como la 'Rea' están permanentemente saturados, lo que obliga a desprogramar operaciones de forma cotidiana. «Este lunes tuvimos que suspender ocho intervenciones por la tarde porque Reanimación estaba llena. Esto pasa todas las semanas», lamenta Pablo Ramírez. Uno de los servicios afectados por el colapso del lunes fue Urología. Lo explica su jefe de servicio, Pablo Guzmán: «Operamos a un paciente y, cuando terminamos, hubo que esperar tres horas para poder trasladarlo a la 'Rea'. Así que como teníamos el quirófano ocupado, tuvimos que suspender la siguiente intervención».

El problema llega a la UCI de adultos. «Sufrimos una saturación crónica que nos obliga a ocupar lo que llamamos la 'Rea 2'. Somos vasos comunicantes, y al final todo esto produce retrasos en los ingresos y en las operaciones», explica Rubén Jara, el jefe de la UCI. «Tenemos 40 camas, cuando un hospital de estas características necesita al menos 60. Nos han anunciado planes que nunca llegan; necesitamos una ampliación y ya vamos tarde», resume.

3 Hospital de día oncológico Un edificio diseñado en los 70

Ampliar Una de las estrechas consultas de Oncología, en La Arrixaca. Guillermo Carrión / AGM

Contar con un nuevo hospital de día para los pacientes oncológicos debería ser una de las máximas prioridades, advierten los profesionales. Los anuncios de un nuevo pabellón oncohematológico se han sucedido desde 2008, pero prácticamente lo único que se ha acometido en este tiempo es una pequeña obra para levantar tabiques y poder duplicar consultas, en 2024. Y lo sufragó una cena benéfica del Rotary Club de Molina de Segura. No solo las consultas son pequeñas, también las áreas donde los pacientes reciben los tratamientos.

4 Urgencias De las camas en los pasillos a los módulos para salas de espera

Ampliar Módulo instalado en Urgencias para sala de espera. Nacho García

El servicio de Urgencias ha ido ampliándose de forma precaria, ganando espacios poco conectados. Es el caso de las unidades de preingreso, que han permitido reducir la presencia de camas en los pasillos, pero que se encuentran en otras ubicaciones del hospital. También se ha ganado espacio colocando módulos para salas de espera. «Hace falta un área para politraumatismos, como sería propio de un hospital de referencia. En su día se diseñó, pero esa zona está ocupada con camas de Observación», explica Pablo Ramírez.

5 Servicios disgregados por todo el hospital La situación de Hemodinámica

Los servicios quirúrgicos no son los únicos que padecen las estrecheces de La Arrixaca. Muchas especialidades médicas tienen sus distintas unidades desperdigadas por el complejo hospitalario. Cardiología es un ejemplo. «Conforme se han ido desarrollando subespecialidades, hemos ido ocupando espacios de forma anárquica. Actualmente estamos en nueve ubicaciones diferentes. Esto genera muchos problemas de funcionamiento y resulta ineficiente», advierte el jefe de este servicio, Domingo Pascual. La Unidad de Hemodinámica tiene «grandes problemas de espacio». Pero, además, «dos salas de Hemodinámica y otras dos de Arritmias van a entrar en obsolescencia, y no hay dinero para renovarlas».

La Arrixaca tiene muchas más necesidades. Por ejemplo, un área de pruebas funcionales de Urología, apunta Pablo Guzmán. Cada servicio afronta como puede las estrecheces. Todos esperan que no haya más promesas, sino hechos.