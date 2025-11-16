La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El hospital de día oncológico de La Arrixaca conserva la estructura de los años 70. Ros Caval / AGM

Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»

Los profesionales no ocultan su hartazgo por los anuncios incumplidos y emplazan al Gobierno regional a acometer ya una renovación que consideran inaplazable

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:08

Los profesionales de La Arrixaca llevan años escuchando anuncios de ampliación. En 2019, el Gobierno regional presentó por todo lo alto un plan director dotado de 100 millones de euros que se quedó en el cajón ... . Después se pusieron sobre la mesa alternativas menos costosas, como un pequeño pabellón para ampliar quirófanos y Hemodinámica, o una reutilización del espacio que actualmente ocupa la galería comercial para uso sanitario. Nada de esto ha llegado a concretarse, y mientras tanto La Arrixaca continúa funcionando sobre las estructuras que se levantaron en 1975, hace ya medio siglo. El Materno Infantil es la única excepción.

