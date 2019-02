Javier Pérez se postula también para las primarias de Ciudadanos Javier Pérez, en una imagen de archivo. / Vicente Vicéns / AGM «No hay derecho a lo que han hecho con Miguel Sánchez», afirma el próximo candidato, disconforme con la «imposición de su renuncia» JOAQUÍN GARCÍA CRUZ Martes, 19 febrero 2019, 14:27

Isabel Franco, la candidata oficialista de Ciudadanos para las primarias a la Comunidad Autónoma, ya tiene rival. Javier Pérez Pérez, que fue director general de Urbanismo con los gobiernos socialistas de Carlos Collado y María Antonia Martínez, ha informado a 'La Verdad' de su decisión de presentarse al proceso, «para recoger el testigo de Miguel Sánchez. No hay derecho a lo que han hecho con él». También lo ha comunicado esta mañana al partido.

«Sé que me van a presionar desde el aparato de la organización, pero no me retiraré», asegura Javier Pérez, abiertamente disconforme con lo que él considera no una renuncia de Miguel Sánchez, como este dijo en su despedida, sino la imposición de su renuncia por parte de la dirección nacional de Cs para dejar paso a Isabel Franco.