Juan José Pedreño, Vicente Vicente y José María Moraleda, este martes en el Foro Tertulia La Luz, en Murcia. Guillermo Carrión / AGM

La irrupción de las terapias CAR-T: «El futuro es la desaparición casi completa de muchos cánceres»

Los hematólogos José María Moraleda y Vicente Vicente abordan en el Foro Tertulia de La Luz, en Murcia, los avances que llegan de la mano de estos nuevos tratamientos avanzados

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:16

La irrupción de las denominas terapias CAR-T representa «una auténtica revolución» que puede llevar en el futuro «a la desaparición casi completa de muchas ... enfermedades neoplásicas, de muchos cánceres». Lo vaticinó este martes en el Foro Tertulia de La Luz, en Murcia, el catedrático de Hematología de la UMU José María Moraleda, que fue protagonista de este encuentro junto con el también catedrático emérito Vicente Vicente. Los dos son los padres de la hematología murciana y se han convertido en investigadores de referencia nacional.

