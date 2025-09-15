Irene Jódar, una periodista con pasado futbolero llega al Congreso

Inma Ruiz Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

Para Irene Jódar (Lorca, 1992), la flamante diputada del PSOE murciano en el Congreso, el periodismo y la política se asemejan porque «puedes escuchar a los vecinos y contribuir a que consigan que mejoren sus vidas». Estudió la carrera de Periodismo en la Universidad de Murcia y dejó su trabajo de redactora y editora de informativos en la televisión local y autonómica en 2019 para sumar su nombre a la lista de Diego José Mateos, en la candidatura del PSOE a las municipales. Encajaba en el perfil que buscaba el entonces líder socialista: joven, mujer y trabajadora y «aunque en mi vida me hubiera imaginado ser política ni concejala» se decidió sin poder pensárselo mucho, solo una noche, a embarcarse en el proyecto. «Necesitaba un cambio y me vino este regalo», asegura. Entre 2019 y 2023 fue concejala de Deportes, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia, en un complicado gobierno de coalición con Ciudadanos, marcado también por la pandemia de coronavirus. Fue una etapa «apasionante», como «un máster exprés de gestión y política local», que le ha servido, junto a otros dos años como concejala en la oposición, para «tener los pies en la tierra».

Nacida en el barrio de San Lázaro, hija de una limpiadora y un comercial, vivió muy de cerca desde pequeña el asociacionismo. Su abuelo, José María Pérez, afín al PSOE, fue durante varios años presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, «trabajó mucho por los vecinos y para mí la política es eso, estar cerca de la gente». Acompañándolo, se empapó en las fiestas de los barrios, en reuniones y convivencias vecinales «de esa sensación gratificante de poder ayudar a los demás».

Su tía Marisol Sánchez, con un amplio bagaje en el PSOE como concejala, diputada nacional y ahora diputada en la Asamblea Regional, ha sido «un ejemplo», y ahora sigue sus pasos.

Su experiencia juvenil como árbitra de fútbol durante siete temporadas también ha curtido la piel de la joven política. «Me gustaba mucho tener autoridad en el campo de juego, iba sola en mi coche a los partidos y me armaba de valentía porque es un trabajo de riesgo. Recuerdo que un entrenador me quiso pegar y me impuse, aunque estaba hecha un flan. Experiencias como esta me han forjado como una persona fuerte», relata. Siempre jugó al fútbol en el colegio con sus compañeros varones y se sintió « una más, con la mente abierta en la igualdad y contra el machismo. En mi casa me han dado la libertad para hacer cosas que se presuponía que eran masculinas».

Sobre sus referentes en política, tiene en la retina la «entereza, el paso firme y las barreras que rompió» la ministra de Defensa Carme Chacón. «Me emocionó verla en 2008 pasando revista en el desfile de la Pascua Militar con un traje de chaqueta y su barriga de embarazada. Eso me hizo darme cuenta de que las mujeres podíamos llegar donde quisiéramos». Se siente «muy orgullosa de haber roto algunas barreras como árbitra imponiéndome ante 22 hombres siendo tan joven». También por haber sido la primera mujer concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Lorca. «Son pequeños logros que nos impulsan a las mujeres», reconoce.

Vive con emoción su salto al Congreso tras la renuncia de Francisco Lucas para su nombramiento como delegado del Gobierno. Después de dejar el acta de concejal en el Ayuntamiento de Lorca, el martes prometió el cargo y «ha sido una semana frenética, sigo con un nudo en la garganta». En los primeros días, ya desde su escaño, «hemos aprobado la ampliación del permiso de paternidad y es un honor haber puesto mi granito de arena en la votación para hacerlo posible. Aquí se pueden hacer grandes cosas y yo formaré parte de lo que se consiga para favorecer a la mayoría de los españoles».

Es la única lorquina en el hemiciclo y tiene entre sus objetivos estar atenta a las grandes infraestructuras en marcha como el soterramiento y el Palacio de Justicia.

Comenta Reporta un error