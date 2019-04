Ione Belarra, portavoz de Podemos: «A través de la huerta murciana estamos comiendo metales pesados» Visita de Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, a la Sierra Minera. / J. M. Rodríguez / AGM El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Murcia, Javier Sánchez, explicó que se refería a la «agricultura regional» y las «correntías que están llegando al campo de Cartagena» EP Cartagena Viernes, 5 abril 2019, 21:48

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, denunció este viernes que es «absolutamente intolerable que no se hayan exigido responsabilidades a las empresas que han contaminado la Sierra Minera y el Mar Menor». Una situación que provoca que «los metales pesados están llegando al Mar Menor y están llegando también a nuestros platos porque a través de la huerta murciana estamos comiendo metales pesados».

Ante esta aseveración, el candidato de Unidas Podemos al Congreso por Murcia, Javier Sánchez, explicó a través de sus redes sociales que Ione se refería a la «agricultura regional» y a las «correntías que están llegando al campo de Cartagena».

Los metales pesados están llegando a nuestros platos porque nadie ha tenido la valentía de exigir responsabilidades a Peñarroya y Portman Golf para que descontaminen lo que contaminaron.



Los pueblos de la zona sufren altísimas tasas de cáncer.



Necesitamos un Gobierno valiente pic.twitter.com/u4eyuAVVhN — Ione Belarra (@ionebelarra) 5 de abril de 2019

Las correntías de Sierra Minera están llegando al campo de Cartagena, lo hemos podido comprobar esta mañana.

Evidentemente Ione no de aquí y por huerta de Murcia se refería a la agricultura regional. — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) 5 de abril de 2019

Belarra hizo estas declaraciones durante una visita a las zonas afectadas por la contaminación de la Sierra Minera junto al cabeza de lista por la circunscripción de Murcia, la candidata a la alcaldía de Cartagena, Pilar Marcos, y miembros de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos manifestó estar «acongojada» por la situación. «Lo que estamos viendo en la Sierra Minera y en el Mar Menor es un atentado contra la salud pública y contra el medio ambiente», indicó Belarra

A su juicio, «no se puede permitir que haya personas que estén sufriendo un impacto directo en su salud porque ni las empresas que han contaminado ni la administración pública se están haciendo responsables de lo que pasa aquí».

«Si llegamos al Gobierno, vamos a tomar medidas contundentes», indicó Belarra, quien recordó que estas medidas «ya fueron una de las exigencias de Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque finalmente estos no llegaran a aprobarse».

«Nuestro compromiso es que si Unidas Podemos llega al Gobierno se exija responsabilidades a las empresas que se han lucrado contaminando lo que es de todos, el medio ambiente, impactando sobre la vida no sólo de personas adultas, sino que también estamos escuchando hablar de una alta tasa de cáncer infantil», manifestó.

Por su parte, Sánchez Serna anunció medidas concretas dirigidas a solucionar el problema, como «un plan de descontaminación tanto de los terrenos de la Sierra Minera como del Hondón de Cartagena».

«Y como además sabemos que todos esos contaminantes están llegando al Mar Menor, queremos impulsar un Fondo de Cooperación Territorial para que desde el Estado también se empuje esa ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Mar Menor, que desde el Gobierno Regional han abandonado, dejando fuera todo lo que está pidiendo la comunidad científica», remarcó.

Sánchez Serna culpó a los sucesivos gobiernos del Partido Popular y PSOE de la situación en la zona. «Lo que vemos en el Llano del Beal es un modelo de Región insostenible», según el candidato, quien lamentó que es «un modelo de Región que no está mirando al futuro porque arrastra demasiados problemas del pasado».

El candidato de la formación morada criticó que «ni el PSOE entonces, ni el PP ahora han sido capaces de que la empresa culpable de la contaminación cumpla con la ley de minas e inicie un plan de restauración ambiental de la zona».

«A nosotros no nos van a temblar las piernas al decirle a los responsables de la contaminación en esta zona que tienen que pagar», concluyó Sánchez Serna, quien destacó que «con nosotros se va a hacer realidad esa premisa de que quien contamina, paga. No podemos hablar de transición ecológica, de mirar al futuro y de energías verdes, si no empezamos también a solucionar toda la contaminación que arrastramos del pasado».