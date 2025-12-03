La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Servicio de Farmacia Hospitalaria del hospital Reina Sofia en una imagen de archivo. Javier Carrión/ AGM

Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica

La Fiscalía sigue la pista a un lote hallado en el centro privado de Molina que dirige el jefe de sección de Maxilofacial del hospital público

José Alberto González

José Alberto González

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:51

Comenta

La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto una investigación para tratar de aclarar la presunta apropiación indebida de, al menos, un lote de ... un fármaco de uso exclusivamente hospitalario del Hospital General Universitario Reina Sofía para su empleo irregular en una clínica privada de Molina de Segura. Según conoció LA VERDAD por fuentes de toda solvencia, se trata de un establecimiento sanitario que dirige el jefe de sección de Cirugía Maxilofacial del Reina Sofía, el médico A. A. S.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  5. 5 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  6. 6 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia
  9. 9

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento
  10. 10 Cuatro detenidos en un narco piso ubicado en el centro de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica

Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica