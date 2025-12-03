Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica

La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto una investigación para tratar de aclarar la presunta apropiación indebida de, al menos, un lote de ... un fármaco de uso exclusivamente hospitalario del Hospital General Universitario Reina Sofía para su empleo irregular en una clínica privada de Molina de Segura. Según conoció LA VERDAD por fuentes de toda solvencia, se trata de un establecimiento sanitario que dirige el jefe de sección de Cirugía Maxilofacial del Reina Sofía, el médico A. A. S.

Los hechos fueron denunciados por la Consejería de Salud, tras el hallazgo de una partida del medicamento durante una inspección del citado establecimiento, en Molina de Segura. Y el Ministerio Fiscal ha solicitado ya documentación a la clínica. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía a LA VERDAD acerca de las posibles irregularidades de alcance penal que le comunicó la Comunidad. Esta lo hizo por si constituyen un delito de malversación de caudales públicos.

«Durante una inspección realizada por el Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica en una consulta de un centro sanitario privado en Molina de Segura se encontraron diversas anomalías en relación con productos farmacéuticos, entre ellos un fármaco de uso hospitalario. Una vez comprobado que este medicamento había sido adquirido por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para su uso en el Hospital Reina Sofía de Murcia, se trasladaron estos hechos a la Fiscalía por si fueran constitutivos de una posible apropiación indebida de productos de uso exclusivamente hospitalario», explicaron fuentes de la Consejería de Salud. No informaron del nombre del facultativo, pero sí confirmaron que «desempeña sus tareas como médico en el Hospital Reina Sofía». Añadieron que, «en principio, no se han acreditado daños a los pacientes»; y que «por parte del SMS se adoptarán, en su caso, medidas de carácter administrativo en función de la resolución de la Fiscalía».

Salud vio el medicamento, para crisis hipertensivas, en el establecimiento del cirujano y denunció una posible malversación

Las fuentes consultadas señalaron que técnicos de Ordenación y Atención Farmacéutica encontraron en la clínica un envase del fármaco Urapidil Kalceks de un lote cuya numeración coincidía con la de uno del hospital público donde trabaja el médico. Ese medicamento, agregaron, se utiliza para el tratamiento de crisis hipertensivas graves y exige una estricta supervisión. Antes de esa revisión, hubo otra de la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería.

Otras «anomalías»

Entre las «anomalías» observadas figura la ausencia de autorización para un depósito de medicamentos y productos sanitarios estupefacientes y de uso hospitalario. Salud también echó en falta las facturas de compras de Urapidil y de otros medicamentos, entre ellos uno estupefaciente. Ello podría conllevar una sanción por vulnerar la Ley del Medicamento.

La Consejería no ha detectado, «en principio», daños a los pacientes y la Fiscalía ha solicitado documentación a la clínica

Este diario contactó por teléfono, en varias ocasiones, con la clínica para recabar la versión del doctor, quien no respondió. La web del centro lo identifica como «médico especialista en cirugía oral y maxilofacial, odontología, estética facial y corporal»; «jefe de sección del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y profesor de Cirugía e Implantes de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia»; «el único cirujano maxilofacial de la ciudad de Molina de Segura»; y «referente en cirugía maxilofacial en España».

La clínica, con «más de 25 años de experiencia», está «dirigida» por él y tiene «un equipo de médicos, odontólogos y estomatólogos (6 facultativos y 3 higienistas)». Realizan «tratamientos de odontología, cirugía maxilofacial, oral (bucal) e implantes dentales».