Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia La madre de una menor de dos años asegura que una pareja trató de arrebatársela a su abuela cuando la recogía del centro, en la pedanía de Zarandona

La Policía Nacional está investigando dos denuncias por presuntos intentos de secuestro de niños de corta edad en un colegio de Murcia, según confirman fuentes del cuerpo.

En una de esas denuncias, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la madre de un menor del colegio San Félix de la pedanía murciana de Zarandona refiere un supuesto intento de secuestro de su hija, de dos años, el pasado jueves 6 de noviembre. La mujer explica que la bisabuela de la menor estaba recogiéndola a las 15.30 horas a la salida del centro cuando se le acercó una pareja con un carrito de bebé vacío y supuestamente le intentó arrebatar a la niña.

La bisabuela, según refiere la denuncia, prestó una fuerte resistencia que impidió que la pareja pudiese llevarse a la niña. La denunciante explica, además, que tenía constancia de que el día anterior ya había ocurrido un hecho similar en la puerta de este mismo centro que también había sido denunciado.

La mujer, que está siendo representada por el abogado Valentín Fernández del despacho Legamur, afirmó que, debido a la rapidez con que ocurrieron los hechos, su familiar no pudo retener ningún detalle sobre la pareja que supuestamente trató de perpetrar el robo. Aseguró desconocer, asimismo, si existen cámaras de seguridad en el centro que puedan ayudar a arrojar luz sobre este episodio.

«Un asunto de seguridad ciudadana»

La Consejería de Educación, preguntada por esta redacción, sostuvo que «el supuesto incidente es fuera del recinto escolar y no es del ámbito educativo», precisando que «en todo caso sería un asunto de seguridad ciudadana». El departamento incidió en que «los centros educativos cuentan con autorización de quién puede recoger a los menores». En el caso denunciado, remarcó, «el centro entregó a la niña a una persona autorizada y por tanto la menor estaba acompañada por un adulto responsable de ella». El abogado de la denunciante sostiene, sin embargo, que los hechos se produjeron en el interior del recinto del centro educativo.