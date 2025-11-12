La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colegio San Félix de Zarandona, en una imagen de archivo. CARM

Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia

La madre de una menor de dos años asegura que una pareja trató de arrebatársela a su abuela cuando la recogía del centro, en la pedanía de Zarandona

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:32

Comenta

La Policía Nacional está investigando dos denuncias por presuntos intentos de secuestro de niños de corta edad en un colegio de Murcia, según confirman fuentes del cuerpo.

En una de esas denuncias, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la madre de un menor del colegio San Félix de la pedanía murciana de Zarandona refiere un supuesto intento de secuestro de su hija, de dos años, el pasado jueves 6 de noviembre. La mujer explica que la bisabuela de la menor estaba recogiéndola a las 15.30 horas a la salida del centro cuando se le acercó una pareja con un carrito de bebé vacío y supuestamente le intentó arrebatar a la niña.

La bisabuela, según refiere la denuncia, prestó una fuerte resistencia que impidió que la pareja pudiese llevarse a la niña. La denunciante explica, además, que tenía constancia de que el día anterior ya había ocurrido un hecho similar en la puerta de este mismo centro que también había sido denunciado.

La mujer, que está siendo representada por el abogado Valentín Fernández del despacho Legamur, afirmó que, debido a la rapidez con que ocurrieron los hechos, su familiar no pudo retener ningún detalle sobre la pareja que supuestamente trató de perpetrar el robo. Aseguró desconocer, asimismo, si existen cámaras de seguridad en el centro que puedan ayudar a arrojar luz sobre este episodio.

«Un asunto de seguridad ciudadana»

La Consejería de Educación, preguntada por esta redacción, sostuvo que «el supuesto incidente es fuera del recinto escolar y no es del ámbito educativo», precisando que «en todo caso sería un asunto de seguridad ciudadana». El departamento incidió en que «los centros educativos cuentan con autorización de quién puede recoger a los menores». En el caso denunciado, remarcó, «el centro entregó a la niña a una persona autorizada y por tanto la menor estaba acompañada por un adulto responsable de ella». El abogado de la denunciante sostiene, sin embargo, que los hechos se produjeron en el interior del recinto del centro educativo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  3. 3 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  9. 9 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  10. 10 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia

Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia