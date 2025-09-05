Una investigadora de la UMU expone los beneficios de una escuela participativa con abuelos Son vistos como referentes que transmiten valores, estabilidad emocional y vínculos con la historia familiar

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:42 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Una investigación pionera en la Universidad de Murcia realizada por la investigadora y doctora María Clemente, dirigida por las doctoras Francisca José Serrano Pastor y María José Martínez Segura, expone los beneficios de un modelo de escuela participativa que integra a abuelas y abuelos como agentes activos en la educación de niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, reforzando la convivencia intergeneracional y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La tesis doctoral, titulada 'Evaluación de contexto para una escuela participativa de abuelas y abuelos', parte del creciente protagonismo de las personas mayores en la estructura social actual. En un contexto de envejecimiento poblacional y transformación familiar y educativa, la autora propone una Escuela Participativa de Abuelos y Abuelas, donde los mayores contribuyen de forma directa al proceso de enseñanza y aprendizaje desde su sabiduría, experiencias y valores.

Este estudio se ha llevado a cabo en un centro de Educación Infantil y Primaria de la pedanía murciana de Churra y en él han participado, tanto las familias como los docentes del centro, así como las figuras de abuelidad de la localidad.

Un puente entre generaciones

El estudio, ha explorado las percepciones de docentes, familias y personas mayores sobre la puesta en marcha de esta iniciativa. Sus resultados destacan que los abuelos y abuelas son vistos como referentes que transmiten valores, estabilidad emocional y vínculos con la historia familiar. La comunidad educativa valora su inclusión como una oportunidad para enriquecer el currículo escolar, fomentar el bienestar emocional de todos los participantes y fortalecer el sentido de pertenencia.

Además, esta investigación arroja otros beneficios sociales y cada vez más necesarios como son el fomento del envejecimiento activo de nuestros mayores, dándoles una nueva oportunidad para que se sigan sintiendo muy útiles en la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria y solidaria. Además, los centros educativos seguirían ahondando en su papel vertebrador de las comunidades, siendo un punto de encuentro entre el entorno y la comunidad educativa, donde la formación de los alumnos se va cada vez más enriquecida de valores, competencias y actitudes.

La investigación incluyó cuestionarios dirigidos a docentes y familias, así como entrevistas en profundidad a personas mayores. Estos instrumentos, validados con criterios científicos, confirmaron la viabilidad de una Escuela Participativa de Abuelas y Abuelos y su impacto potencial. Entre las fortalezas destacadas está la «sabiduría vital» de las figuras de abuelidad, mientras que la falta de políticas educativas específicas se señala como mayor debilidad. El estudio también sugiere que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debería liderar la implantación de este innovador modelo educativo, ya que cuenta con centros educativos abiertos, docentes formados y motivados en buscar nuevas formas y proyectos de aprendizaje y una comunidad de personas mayores implicada en la vida de los más pequeños con ilusión por transmitir sus valores y experiencias.

Un modelo replicable

Este trabajo no solo aporta conocimiento riguroso, sino que abre las puertas a un cambio en el enfoque educativo, apostando por la comunidad, la experiencia y el cuidado mutuo. La Escuela Participativa de Abuelas y Abuelos se presenta como una estrategia viable para construir escuelas más humanas, inclusivas y comprometidas con el bienestar colectivo. Actualmente se está trabajando con las administraciones locales, centros educativos y centros sociales de personas mayores para su puesta en práctica.

Temas

UMU