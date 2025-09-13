La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Cuartero y Gastón Crespo, con investigadores de su equipo. UCAM

La investigadora María Cuartero, premiada por la Sociedad Europea de Química

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:16

La doctora María Cuartero, investigadora de la Universidad Católica de Murcia y líder de la unidad de química de sensores UCAM-SENS, ha sido reconocida con el prestigioso EuChemS Lecture Award, otorgado por la Sociedad Europea de Química (European Chemical Society-EuChemS), galardón internacional que distingue cada año a un joven científico que haya realizado contribuciones sobresalientes en el campo de la química. En esta ocasión, el reconocimiento recae en la científica murciana que desde 2022 trabaja desarrollando sensores químicos en la unidad UCAM-SENS.

Entre los últimos avances destacados de la doctora María Cuartero y su equipo, coliderado por el doctor Gastón Crespo, se encuentra el desarrollo de sensores químicos avanzados para medir parámetros clave en distintos ámbitos, desde el lactato para optimizar el rendimiento deportivo hasta la glucosa en pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos.

Asimismo, UCAM-SENS ha desarrollado tecnologías para el monitoreo de fosfatos en agua y la detección de iones como potasio y sodio en plantas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la mejora de la salud. Su trabajo también incluye la fabricación de sensores mediante impresión 3D, lo que abre nuevas posibilidades en el campo de la instrumentación científica.

«He sido invitada por la Sociedad a ofrecer una ponencia plenaria en la próxima conferencia anual, que se celebrará en junio de 2026 en Bélgica, donde también recibiré el premio. Creo que será una oportunidad única de dar visibilidad a nivel europeo a la ciencia que hacemos en UCAM-SENS», resalta la investigadora.

Este galardón se suma a una trayectoria llena de reconocimientos, entre los que destacan su inclusión en el prestigioso Ranking of the World Scientists de la Universidad de Stanford, que identifica a los científicos más influyentes del mundo o el premio de la Real Sociedad Española de Química, que la señaló como una de las cuatro investigadoras más prometedoras de España.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  2. 2

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  3. 3 Dos restaurantes de la Región de Murcia, entre los 41 nominados a los TheFork Awards
  4. 4 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos
  5. 5 Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso alargarle la baja
  6. 6 Un fallecido y un herido en un aparatoso accidente en el centro de Lorca
  7. 7 Una doctora murciana alerta del peligro de usar este tipo de canela tan habitual: «Nos estamos intoxicando»
  8. 8 Arde Bogotá agota entradas en Lisboa y Oporto y cierra su gira española con Miguel Ríos en Sevilla
  9. 9

    La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP
  10. 10 Los compradores de vehículos eléctricos en la Región de Murcia ya pueden optar a 12,1 millones en ayudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La investigadora María Cuartero, premiada por la Sociedad Europea de Química

La investigadora María Cuartero, premiada por la Sociedad Europea de Química