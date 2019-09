«Invertir en nuevas tecnologías ya es cuestión de supervivencia» Viernes, 20 septiembre 2019, 03:48

La concejal de Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Cartagena, Alejandra Gutiérrez Pardo, fue la encargada de clausurar el Foro LV-COEC, resumiendo lo que ya habían adelantado los ponentes con anterioridad y poniendo énfasis en el hecho de que «la digitalización no es una opción, sino una obligación que están imponiendo los mercados en este nuevo escenario. La presión es cada vez mayor y ya no es tanto cuestión de que invertir en nuevas tecnologías ayudará a aumentar el rendimiento o la productividad de una empresa como del hecho de que están en juego su supervivencia si no lo hace».

La edil ofreció muestras de la capacidad del Ayuntamiento de Cartagena para ajustarse a los nuevos tiempos e intentar ser un ejemplo a la hora de abordar esa transformación digital que permita hacer más sencilla la relación de la Administración con la ciudadanía. «Seguimos inmersos en el proceso de digitalización, siguiendo una estrategia que finaliza en 2020 y que ha alcanzado ya algunos logros como la sede electrónica, que evita los desplazamientos de los ciudadanos y las restricciones de horario a la hora de gestionar algún trámite. Aun así, debemos seguir avanzando en la adaptación y adecuación de los servicios que ofrecemos».