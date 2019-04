«A internet no hay que tenerle miedo, pero las estafas son las reinas del baile» El inspector jefe de Policía Carlos Karlsson Cánovas. / P. E. «Es una barbaridad lo que ha crecido este tipo de delincuencia, que se ha disparado exponencialmente», explica Carlos Karlsson Cánovas, inspector jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia PACO ESPADAS Alhama de Murcia Lunes, 1 abril 2019, 07:59

Carlos Karlsson Cánovas (Alhama, 1957) dirige como inspector jefe el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Murcia. Sus inicios en la Policía Nacional los pasó en la llamada 'época del plomo' en el País Vasco. Su sueño es el de llegar a la jubilación en tres años, dejando a los compañeros su mejor legado: la experiencia en este tipo de delitos que crecen cada día, como son las estafas a través de internet, muy difíciles de perseguir, sobre todo, cuando se hacen desde otros países.

-¿Desde cuándo trabaja en este campo específico?

-En el año 2002 se creó el grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, desde entonces lo estoy dirigiendo en la Región. La Guardia Civil le llama delitos telemáticos, que es lo mismo, la única diferencia es que ellos visten de verde y nosotros de azul, ellos trabajan en las zonas rurales y nosotros en las grandes ciudades, pero el trabajo es exactamente igual. En el año 1996, este tipo de delitos eran anecdóticos, ordenadores había muy pocos, ahora han crecido mucho y es una barbaridad. Este tipo de delincuencia se ha disparado exponencialmente.

-¿Cuántas personas trabajan en el departamento que lidera?

-Ahora mismo somos ocho integrantes y dos inspectores. Somos un apéndice de la unidad central de Ciberdelincuencia, con sede en Madrid, es la que de alguna manera dirige los servicios relacionados con estafas en acoso y delitos telemáticos. Nosotros realizamos las investigaciones y detenciones. Aparte, existe otro grupo en la Policía para la investigación relacionada con colegios, principalmente de acoso a menores por parte de mayores y también de menores, en especial en las redes sociales, aparte de la brigada de delitos de odio y racismo, así como las pericias informáticas, es decir, los que hacen los informes periciales que solicitan los jueces. Ahora ya han entrando a trabajar en este servicio ingenieros informáticos y telemáticos, cosa que antes era impensable. De hecho, todos los agentes son licenciados.

-¿Cuáles son los delitos más frecuentes en internet?

-Se parte de que son millones los usuarios, pero a internet no hay que tenerle miedo, es un gran avance, aunque en la Red la reina del baile son las estafas. Hablamos de millones de compras que se hacen diariamente con tarjetas de crédito y pasarelas de pago. En la Jefatura de Murcia se vienen recogiendo unas 150 denuncias, las mismas que se pueden poner en la Guardia Civil. Hay que advertir de que un delito de menos de 400 euros es considerado leve, antes llamadas faltas. Existen países y portales inseguros, el 65% son estafas que vienen de países extranjeros. Los estafadores emplean la máxima de estafar a muchos con poco, en vez de pocos con mucho. Y es que los delitos de poca cuantía no se suelen denunciar.

-¿Cuál es la edad ideal para que los niños accedan a la Red?

-Es muy complicado, es una cuestión multidisciplinar en donde tienen que participar muchos agentes, en especial los padres. Los niños que tenemos ahora han nacido en la era tecnológica, los ordenadores y móviles son su vida. Sostienen que la edad buena para dejarles un móvil es a los 12 años, pero eso no sucede. Tenemos que explicarles la cantidad de peligros que corren, en especial por los acosadores de menores. Tenemos que darles a entender que no pueden hablar con desconocidos, desconfiar del desconocido, como se hacía antaño en la calle.

-¿Son tan abundantes los casos de acoso a menores?

-Cada vez más y bastante sangrantes. Los niños de poca edad incluso tienen más conocimientos tecnológicos que los padres. La forma de combatir esto es la educación, padres, colegios y, en especial, la confianza. Un niño solo en su habitación con su móvil u ordenador se expone a los peligros. Los niños tienen miedo, los acosadores les coaccionan diciéndoles que si les dicen a los padres lo que sucede, estos les quitaran el móvil, y eso les causa estupor a los pequeños. Para un niño de 11 años, que le quiten el móvil es lo peor que le puede pasar.

-¿A qué edad entró en el Cuerpo de la Policía Nacional?

-Lo hice en el año 1978, cuando con otro grupo de jóvenes de Alhama comencé a opositar. Tras hacer dos años de servicio militar en la Policía Aérea. Allí llegué a hacer 230 guardias de 24 horas, todo un récord nacional. Después opté por presentarme al Cuerpo Superior de Policía.

-¿Cuál fue su primer destino?

-Pasé once duros años de mi vida en Irún, era un momento duro en el País Vasco, había muchos atentados terroristas de ETA. Después de salir de allí jamás he regresado. Dicen que lo que no mata engorda. Entre los 25 y 35 años, la mejor época de mi vida, la pasé allí, fue un periodo agridulce y no creo que regrese de momento, quiero cerrar ese capítulo.

-¿Qué le parece la imagen que se transmite de la Policía en las películas y series de televisión?

-Las películas son películas. Nosotros tenemos aparatos más básicos en Murcia, pero en España se cuenta con grandes equipos y profesionales, y tecnología puntera como en cualquier país del mundo. En nuestro país, contamos con la Brigada de Policía Científica, los cursos para acceder aquí son muy duros, esto sería lo comparable con el CSI norteamericano, destacar que las tablas las dan los años de investigación. Y aunque trabajamos con menos medios que en Estados Unidos, también aquí la imaginación es mayor. La rapidez con la que se resuelven los casos en las series es mentira, algunos casos se resuelven en meses o en años. Algunas series están bien logradas, pero no es la realidad.

-Su primer apellido parece nórdico, ¿cuál es su origen?

-Mi apellido es sueco. Mi padre, por circunstancias, llegó hasta Alhama a trabajar con una empresa norteamericana de sondeos artesianos para buscar agua. Y conoció a mi madre, con quien se casó. Tuvieron tres hijos. Curiosamente mi apellido significa 'hijo de', en este caso de Carlos. Pasé cuatro años de mi vida en Suecia, pero no recuerdo el idioma. Eso sí, siempre he tenido problemas cuando han tenido que pronunciar mi apellido.