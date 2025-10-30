La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cajas de fármacos en una imagen de archivo. APF

Inspecciones para detectar fármacos falsificados o ilegales

Salud llevó a cabo 135 actuaciones el año pasado para retirar del mercado estos medicamentos

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:11

Comenta

El Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica (SOAF) de la Consejería de Salud realizó 650 inspecciones durante 2024, dentro de sus 31 programas de control y vigilancia para proteger la salud pública en todos los eslabones de la cadena de medicamentos y productos sanitarios en la Región de Murcia. Estas labores de inspección abarcan medicamentos de uso humano y veterinario, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal.

LA CIFRA

650

es el número de inspecciones realizadas en total en toda la cadena de productos sanitarios en la Región de Murcia. Esto incluye medicamentos de uso humano o veterinario, cosméticos y productos de cuidado personal, entre otros.

Dentro de todos estos planes, «la lucha contra los medicamentos ilegales es una prioridad: mediante 135 inspecciones específicas, se actuó contra los medicamentos falsificados, se controlaron problemas de suministro, se vigilaron estupefacientes y se combatieron desvíos de medicamentos psicótropos o anabolizantes para fines no terapéuticos». Así lo apuntó el director general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, Jesús Cañavate.

La estrecha colaboración de la Consejería de Salud con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el resto de comunidades autónomas, a través del Comité Técnico de Inspección, «es clave para la eficacia de los programas nacionales de inspección en áreas como el control de mercado, la lucha contra medicamentos ilegales o la supervisión de ensayos clínicos», añadió.

En toda la cadena

El director general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria subrayó «el papel fundamental que desempeña el SOAF a la hora de proteger y promocionar la salud de los ciudadanos», ya que «nuestras acciones están orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en todos los establecimientos donde se elabora, almacena, distribuye o dispensa cualquier producto farmacéutico, además de controlar su composición, utilización y etiquetado, y velar por el uso racional de los medicamentos».

Una parte esencial de la labor inspectora se centra en los establecimientos farmacéuticos. En 2024, se realizaron 203 inspecciones en oficinas de farmacia. También hubo 11 actuaciones en almacenes mayoristas de distribución.

