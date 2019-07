La Inspección detectó lagunas en los protocolos y registros de la residencia Obispo Azagra

«Les gritan por motivos sin sentido, como pedir fruta»

Tres familias de ancianos usuarios del centro se han puesto en contacto con 'La Verdad' para mostrar sus quejas sobre el funcionamiento de la residencia. «Hay insultos y faltas de respeto» por parte de determinados trabajadores, denuncia una de estas familias. «Les gritan por motivos sin sentido, como pedir fruta para merendar, y adoptan actitudes pasivas, con el teléfono móvil durante largos periodos de tiempo» sin prestarles atención, relató otra familiar en una reclamación presentada el pasado mes de febrero. Sin embargo, la Inspección «no ha podido observar 'in situ' tal actitud, ni comprobar tales hechos». La dirección del centro no respondió a 'La Verdad'. Por su parte, fuentes de la Consejería recuerdan que no se ha detectado «ninguna anomalía ni deficiencia».