«La inquietud me ha llevado a conseguir la tranquilidad personal» El músico alhameño Juan José Robles. / JOAQUÍN ZAMORA Juan José Robles es especialista en música folk PACO ESPADAS Viernes, 29 marzo 2019, 08:08

Juan José Robles (Alhama, 1970) es un músico especializado en folk que lanza su segundo trabajo en solitario. 'In-quietud' es su nombre y lleva once temas compuestos por él, así como dos tradicionales. Robles se inició en el mundo de la música siendo un niño, en la rondalla de su pueblo natal. Es especialista en mandolina, bandurria, guitarra española y laúd. Ha formado parte de diferentes agrupaciones musicales y cuadrillas. Con tan solo quince años fundó, con otros compañeros, el grupo Malvariche, con el que llegó a grabar tres discos.

-¿Por qué 'In-quietud'?

-Porque son los dos estados en los que me he encontrado en los últimos años. La inquietud me ha llevado a conseguir una tranquilidad personal. Un estado lleva al otro y al revés, también. En esa palabra separada por un guión he encontrado la definición perfecta.

-¿Cuántos temas lo componen y qué músicos han participado?

-Once temas. De ellos, nueve son de composición propia y melodías con ritmos de valls, jota, polka y demás. También hay una canción a ritmo de bolero y dos adaptaciones de temas tradicionales; una malagueña de Aledo y un tema que cantan las formaciones tradicionales de Auroros de la Huerta de Murcia, en este caso de los Auroros del Rincón de Seca. Me acompañan en este proyecto músicos que repiten del disco anterior como Enrique González y Óscar en las percusiones; Pablo Orenes, al contrabajo; Tóbal Rentero con el laúd, la guitarro y la dulzaina. Además, hay colaboraciones de lujo, como Andrés Santos, con el clarinete; José Antonio Herrera, con la guitarra acústica; Mari Carmen Cayuela, con la voz; Carmen María Martínez Salazar, con las postizas; Maribel Rodríguez, con los platillos... También participan Efrén López, Carles Dènia, Fetén Fetén (Diego Galaz y Jorge Arribas).

-¿Dónde ha grabado el disco?

-Al igual que anterior disco, este también se ha grabado y producido en los estudios Primavera, en el Atlas de Alhama de Murcia, por Constantino López, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.

-¿Cómo fueron sus inicios musicales?

-A los nueve años comencé en la desparecida rondalla juvenil de Alhama. De ahí pasé al grupo folclórico Villa de Alhama. Más tarde, con quince años, junto a otros compañeros creamos el grupo Malvariche.

-¿Qué instrumentos suele tocar?

-Sobre todo, instrumentos de plectro (laúd, mandolina, octavilla, bandurria, bouzouki) y también guitarra y guitarros. Para este disco, los instrumentos que más he usado han sido la mandolina, el laúd, el bouzouki y la guitarra acústica. Luego, como refuerzo a melodías, la guitarra, el guitarro valenciano, la bandurria y la guitarra tenor.

-¿Hará gira de conciertos?

-De momento tengo cuatro fechas cerradas hasta junio. La intención es cerrar un buen año. Para ello, estamos trabajando la puesta en directo con los cinco músicos que me van a acompañar. El 1 de junio presentaré el disco en la sala Miguel Ángel Clares del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, también estaré en Málaga el 25 de abril en el ciclo 'Con Sello Propio'. La presentación en mi pueblo (Alhama de Murcia) será este sábado 30 de marzo. También hay varias fechas por la Región y otras fuera que están por presentar.

-¿Cuál es el futuro de la música popular?

-Goza de buena salud. Hay cada vez más ofertas de cursos para introducirse en las músicas y bailes populares de nuestra zona. Digamos que cada vez más gente ajena a este mundo se está acercando y eso es un buena señal. Ahora falta que las Administraciones locales y regionales se den cuenta de ello y se introduzca en las escuelas de música y centros educativos. Por otro lado, también que deje de ser algo exótico y que cada murciano lo sienta como algo identitario.

-¿Ser músico en provincias es un impedimento para llegar alto?

-No, si el producto que se ofrece es bueno. No pretendo llegar a lo más alto, pero sí que se reconozca el trabajo, si es que lo merece.