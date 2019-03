Innovación educativa al servicio de la persona El Colegio Santa Joaquina de Vedruna-FEC, situado en la calle del mismo nombre, frente al Puente de Hierro de Murcia. LV El Colegio FEC Santa Joaquina de Vedruna celebra 60 años como referente educativo en la ciudad de Murcia, utilizando metodologías activas en las aulas EFQ. Lunes, 25 marzo 2019, 13:51

El Colegio Santa Joaquina de Vedruna-Fundación Educación Católica es un centro concertado católico cuyo proyecto educativo pone en el centro a la persona. Su misión es propiciar el desarrollo del talento de sus alumnos en ambientes transformadores y desde la alegría del Evangelio. Esta es la esencia de una labor educativa adaptada al siglo XXI, que busca la excelencia en lo académico y en lo personal formando personas con sentido crítico y una clara vocación de servicio a los demás.

Su proyecto educativo es una clara apuesta por la innovación educativa, que se hace presente en el aula con la implantación de metodologías activas. Su programa de aprendizaje cooperativo no solo hace que el alumno sea el principal protagonista de su aprendizaje, si no que este, además, se produce en un entorno colaborativo. La estimulación temprana o los algoritmos ABN, pasando por la cultura de pensamiento o las inteligencias múltiples de Howard Gardner, unidas a las nuevas tecnologías (PDI, Office 365, WiFi, etc.), permiten nuevos entornos de aprendizaje que posibilitan la mejor formación competencial para sus alumnos. Un profesorado comprometido y en continua formación acompaña en el proceso de aprendizaje con exigencia, pero también con cercanía y confianza.

Además, es un centro bilingüe en inglés con profesorado cualificado y auxiliares de conversación desde los 3 hasta los 16 años. Tienen implantados tanto el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras de la CARM, como el programa BEDA de Escuelas Católicas. También son Venue Centre autorizado de los exámenes de Cambridge ESOL, lo que quiere decir que los exámenes se realizan en el propio colegio, sin necesidad de desplazarse. La formación en idiomas se completa con la posibilidad de realizar inmersiones y viajes lingüísticos al Reino Unido y de intercambio con Francia.

El centro potencia el desarrollo del talento de los alumnos

El horario lectivo es de mañana. En horario de tarde el departamento de actividades extraescolares, Xtrafec, pone a disposición de sus alumnos una variada y atractiva oferta de actividades: deportes, comunicación e idiomas, artes y ciencia y tecnología, en colaboración con empresas con una amplia experiencia. Entre los servicios que ofrecen destacan el comedor, con una cocina propia en unas instalaciones renovadas, un servicio de Orientación Escolar en todas las etapas y Educamos, una plataforma de comunicaciones entre las familias y el centro con acceso a todas las herramientas de Office 365 de Microsoft. No en vano, es uno de los pocos centros, a nivel nacional, certificados como Microsoft School, una comunidad global de centros escolares comprometidos con la transformación digital.

Todo ello en unas amplias y cuidadas instalaciones: un salón de actos con capacidad para 756 personas, pistas deportivas y de atletismo, pabellón deportivo, huerto escolar, etc.