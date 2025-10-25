Inmobiliarias y constructores exigen en Murcia un pacto de Estado de vivienda

La compra de una vivienda es, para la mayoría de propietarios, una de las decisiones vitales más trascendentales. Encontrar el techo bajo el que evolucionar ... personalmente se ha convertido en un quebradero de cabeza que no solo afecta a los jóvenes que acceden por primera vez a un inmueble, sino que también se hace cuesta arriba para aquellas familias que buscan un espacio que se adapte a las cambiantes necesidades de los hogares sin que su adquisición suponga colgarse una soga al cuello.

Muy consciente de esta realidad, el sector inmobiliario apela a la emoción para su cita más importante del año: la Feria de la Vivienda de la Región de Murcia Reside. Un evento que acoge desde ayer el Hotel Sercotel Amistad de la capital con el lema 'Te sienta bien ser propietario' como reclamo de una oferta que supera los 1.500 inmuebles en la decimonovena edición de un encuentro que no pasa de moda.

«Mucho más caras»

José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), destacó durante la inauguración de la feria que «seguimos estando muy lejos de la cifra que tenemos que ser capaces de construir, según datos del Instituto Nacional de Estadística», refiriéndose a un déficit que cifró en 10.000 inmuebles.

El presidente de Frecom lamenta que todas las administraciones hagan «anuncios fantásticos totalmente irreales»

Respecto al precio, el representante de los inmobiliarios murcianos aseguró que «la calidad de las viviendas es muy alta y esto tiene mucho que ver con el coste. Tenemos un código técnico cada vez más exigente; las viviendas son mejores, pero mucho más caras y ahí tenemos un problema». Asimismo, Blázquez se refirió a la falta de suelo urbanizable, los elevados costes de producción y la fiscalidad como las principales piedras del insostenible camino del sector.

«Nadie baja impuestos»

«Todo el mundo habla de vivienda, pero nadie baja impuestos. Tenemos que aumentar la capacidad productiva, nos falta gente, los costes laborales siguen subiendo todos los días y esto influye mucho porque todo se traslada al precio de venta. No tenemos capacidad para poder acometer las obras que hacen falta para equilibrar la oferta y la demanda». En este sentido, pidió que las administraciones den un paso al frente.

Ampliar Asistentes reciben formación en un estand de la feria Reside. Guillermo Carrión / AGM

Propiedades asequibles

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, aprovechó para anunciar la ampliación a 3.162 las futuras viviendas protegidas que tiene previsto impulsar el Ejecutivo autonómico, según el inventario de suelos municipales elaborado por su departamento que contempla el nuevo modelo de vivienda asequible de la Región.

Dinamizar patrimonio público

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, aseguró que «vamos a dinamizar todo el patrimonio público de suelo urbanizable; las parcelas de aprovechamiento que se han obtenido a través de la gestión urbanística van a volver al mercado para que se pueda construir vivienda asequible».

Con el foco puesto en la fiscalidad, José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), incidió en la necesidad de «una apuesta decidida por parte de las administraciones para rebajar los impuestos, que suponen el 30% del valor de una vivienda». Una línea roja que, según Hernández , debe atajarse con «un pacto de Estado donde todas las administraciones favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda». En este sentido, lamentó que se hagan «muchos anuncios fantásticos totalmente irreales».

«Nos falta gente, los costes laborales siguen subiendo y esto se traslada al precio de venta», asegura Blázquez

Primeros visitantes

Conscientes de que el escenario no es muy alentador pero sin perder la esperanza de encontrar un hogar donde echar raíces, María José López y Pilar Riquelme acudieron ayer a echar un vistazo a la feria, que estará abierta al público hasta mañana (previa inscripción gratuita en la web 'residemurcia,es'). «Los pisos de tres o cuatro dormitorios con garaje y piscina en una buena zona de Murcia están entre 300.000 y 400.000 euros», detallaban sobre su búsqueda. «Sin contar los impuestos, que son un disparate».

Muy cerca de ellas, Gregorio Palazón se informaba sobre promociones en la zona de Juan de Borbón de la capital para invertir. «Hay cosas interesantes desde unos 220.000 euros». En el caso de Loli Bautista, su intención era encontrar un inmueble en Los Alcázares cerca de la playa. «No es tan fácil, lo que he visto es de segunda mano y sin ascensor». Mientras tanto, otros primeros visitantes como José Antonio Arias reconocían que iban «solamente a fisgar».