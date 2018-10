Casi 300 inmigrantes llegados en patera fingieron ser menores La consejera, el obispo y la alcaldesa visitando ayer el centro. / CARM Cruz Roja advierte de que la arribada de barcazas a la costa «desgraciadamente no va a cesar» ALICIA NEGRE Miércoles, 31 octubre 2018, 03:16

Cuando un inmigrante es interceptado tratando de alcanzar la costa a bordo de una patera, su edad no es un asunto baladí. El hecho de que haya o no cumplido los 18 años marcará una línea invisible que determinará que ingrese en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior repatriación o, en el caso de ser menor, que su tutela sea asumida por la Comunidad, quedando en un centro de menores. El adulto sin papeles puede ser expulsado. El menor, no.

Una opción, bastante más halagüeña, a la que muchos jóvenes inmigrantes tratan de acceder simulando una minoría de edad que ya han rebasado. El pasado año, de acuerdo con los datos que recoge la Fiscalía General del Estado en su memoria, este organismo se encargó de realizar hasta 511 pruebas de determinación de edad a menores no acompañados, para determinar si efectivamente no habían cumplido los 18 años. La cifra supuso más del doble que solo un año antes -cuando se dieron 195-.

Un 57,65% de estas pruebas, según los datos que facilita la Fiscalía, determinaron que el sujeto era mayor de edad. Afectaron a más de 290 inmigrantes y sitúan a Murcia entre las comunidades con un mayor porcentaje -junto a Algeciras (63,1%), Almería (60,84%), Málaga (55,92%) y Granada (57,83%)-.

El presidente autonómico de Cruz Roja en la Región, Faustino Herrero, destacó ayer que, desde el momento en el que los inmigrantes que llegan en patera pisan tierra española, Cruz Roja «se hace cargo y lo está haciendo divinamente». A este respecto, avanzó que el fenómeno migratorio «desgraciadamente, no va a cesar».

Al ser preguntado por las oleadas de pateras, Herrero recordó que el pasado fin de semana llegaron más de 300 personas a las costas de la Región. «Todos los 'augures' que intenten precisar si hay un punto de inflexión o va a ir a más, están abocados al fracaso más absoluto», aseveró Herrero, quien ensalzó la labor de la organización que lidera y de sus voluntarios.