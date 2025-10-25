El ingreso de ocho técnicos permitirá valorar 4.000 casos más al año de dependencia en la Región de Murcia Estos profesionales pasan a formar parte de la plantilla del equipo de valoradores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)

Sábado, 25 de octubre 2025

La Comunidad refuerza con 8 plazas de nueva creación el servicio de valoración de la situación de dependencia. Las incorporaciones permitirán al equipo técnico, formado por una treintena de profesionales, agilizar la tramitación de las solicitudes de dependencia en una Región con alta demanda y largas demoras que no han hecho más que aumentar en el último año.

Estos profesionales pasan a formar parte de la plantilla del equipo de valoradores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). De esta manera, se prevé la resolución de cerca de 4.000 expedientes más al año. El incremento de valoradores de dependencia en estructura aumenta la capacidad de evaluación y además proporciona más estabilidad, planificación y eficiencia al sistema, logrando una reducción sostenida y verificable de las listas de espera, según informó la Comunidad.

La Región de Murcia es la tercera autonomía con mayor incremento en el número de solicitudes de dependencia. Solo el año pasado se registraron cerca de 14.000, y cada mes se presentan unas 1.200 nuevas o revisiones de grado. Aun así, el pasado septiembre se emitieran 2.070 resoluciones, reduciendo la lista de espera en 1.112 personas. Pero la espera para la dependencia crece un 9,6% en un año y deja a la Región de Murcia a tres días de la cola nacional.