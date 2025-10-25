La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer ayuda a una persona dependiente en una imagen de archivo. Josele

El ingreso de ocho técnicos permitirá valorar 4.000 casos más al año de dependencia en la Región de Murcia

Estos profesionales pasan a formar parte de la plantilla del equipo de valoradores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)

LA VERDAD

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:14

Comenta

La Comunidad refuerza con 8 plazas de nueva creación el servicio de valoración de la situación de dependencia. Las incorporaciones permitirán al equipo técnico, formado por una treintena de profesionales, agilizar la tramitación de las solicitudes de dependencia en una Región con alta demanda y largas demoras que no han hecho más que aumentar en el último año.

Estos profesionales pasan a formar parte de la plantilla del equipo de valoradores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). De esta manera, se prevé la resolución de cerca de 4.000 expedientes más al año. El incremento de valoradores de dependencia en estructura aumenta la capacidad de evaluación y además proporciona más estabilidad, planificación y eficiencia al sistema, logrando una reducción sostenida y verificable de las listas de espera, según informó la Comunidad.

La Región de Murcia es la tercera autonomía con mayor incremento en el número de solicitudes de dependencia. Solo el año pasado se registraron cerca de 14.000, y cada mes se presentan unas 1.200 nuevas o revisiones de grado. Aun así, el pasado septiembre se emitieran 2.070 resoluciones, reduciendo la lista de espera en 1.112 personas. Pero la espera para la dependencia crece un 9,6% en un año y deja a la Región de Murcia a tres días de la cola nacional.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de octubre de 2025
  2. 2 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  3. 3 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 24 de octubre de 2025
  7. 7 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  8. 8

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  9. 9

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  10. 10

    Aseos «sin consumición mínima» en las barras de las fiestas navideñas en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El ingreso de ocho técnicos permitirá valorar 4.000 casos más al año de dependencia en la Región de Murcia

El ingreso de ocho técnicos permitirá valorar 4.000 casos más al año de dependencia en la Región de Murcia