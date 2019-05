Ingresa en prisión al no abonar ni un euro de la multa que aceptó El detenido tenía que abonar un total de 352'50 euros repartidos en diez mensualidades EFE Martes, 28 mayo 2019, 10:50

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la resolución de un juzgado de lo penal que no aceptó sustituir la prisión decretada contra él por no abonar la multa que le había sido impuesta en un juicio por trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el juzgado no aceptó ese cambio al considerar que el recurrente no se había hecho merecedor del mismo, ya que no había abonado suma alguna de la cantidad que se fijó en sustitución de la pena de prisión que le había sido impuesta y que él aceptó dentro del pacto de conformidad acordado con el fiscal.

El tribunal dice que su esfuerzo reparador ha sido nulo, ya que no ha intentado abonar la multa, que se le permitió poder hacerlo en diez plazos mensuales de 35,25 euros y que él aceptó voluntariamente.Y añade que el ahora apelante no ha demostrado que haya intentado buscar trabajo.

En su recurso, el interesado alegó que vive en la calle, ya que es indigente, por lo que no ha podido pagar la multa, aunque tenía voluntad de hacerlo. En la apelación, que no ha prosperado, pidió sustituir la prisión por trabajos en beneficio de la comunidad o por el cumplimiento de alguna regla de conducta.