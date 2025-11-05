Inger Enkvist: «El alumno necesita más que nunca que la escuela ofrezca un marco tranquilo y predecible»

La filóloga y ensayista sueca Inger Enkvist es especialista en educación y en literatura española. Profesora emérita de la Universidad sueca de Lund, ha ... desarrollado una amplia trayectoria como analista de las políticas educativas y del papel de la escuela en la sociedad contemporánea. Autora de títulos como 'Repensar la educación' y 'La buena y la mala educación', Enkvist defiende un modelo tradicional de enseñanza anclado en la exigencia académica y la transmisión del conocimiento frente a otras corrientes pedagógicas. La experta participa en el XXI Encuentro del Consejo Escolar de la Región el sábado 15 de noviembre.

–Las escuelas suecas han dado marcha atrás en el uso de pantallas y están volviendo a los libros de texto. ¿Qué razones justifican esa medida?

–En los años noventa se combinó el uso de los ordenadores con una pedagogía un poco más libre que insiste en que los alumnos busquen la información, que trabajen por su cuenta, en equipo. La idea era alejarse de la idea tradicional de escuchar a un profesor y leer un libro de texto, un modelo que se definía como 'pasivo', que se consideraba algo del pasado. Con los años hemos visto que los resultados son menos buenos, y sobre todo para los alumnos con más dificultad. Al escuchar menos al profesor, el aprendizaje de la lengua es menos sólido. Sobre todo es negativo para los alumnos con más problemas o que desconocen el idioma. El gobierno sueco, empujado por una serie de informes de profesores, psicólogos, médicos y pediatras, finalmente ha entendido el mensaje y han empezado a hacer cambios.

–¿En qué consisten los cambios? ¿Supone una vuelta al modelo tradicional?

–En primer lugar se ha dedicado una partida extraordinaria para que las escuelas compren libros en papel y se deje de utilizar el libro digital. Se ha decidido que todas las escuelas tienen que tener una biblioteca escolar con un bibliotecario con formación adecuada. También se han modificado los currículos, y se han eliminado los medios digitales en la etapa de preescolar. En Primaria se utilizan con prudencia, cuando está justificado.

–¿Por qué achacan esa caída del nivel a la digitalización y a las nuevas pedagogías, y no a otras circunstancias, como el cambio generacional y social?

–Se han realizado muchos informes que toman en cuenta esto y que viene de diferentes tipos de expertos, que terminan demostrando que casi todo lo que ha sucedido empeora con lo digital. Otra cuestión importante es que muchas escuelas han comenzado a prohibir el uso de teléfonos móviles en el colegio. Son una forma de distracción para los alumnos.

–El cambio de paradigma consistiría entonces en la vuelta al modelo tradicional...

–Esa es la idea general, con menos ayuda digital en el aula y un poco más de respeto por la clase organizada por el profesor. Lo que la pedagogía nueva califica de pasivo en realidad no lo es, cuando los alumnos escuchan al profesor, en realidad practican una escucha activa.

–Pero lo que funcionaba con otras generaciones, puede no encajar con las nuevas, tan diferentes...

–Precisamente porque tienen una tendencia a no saber concentrarse, tienen dificultades para fijar la atención en algo, y por eso necesitan más que antes que la escuela les ofrezca un marco más tranquilo y más predecible.

–Los alumnos van a tener que conocer en profundidad esos medios digitales cuando se enfrenten al mundo laboral...

–Pero es la preparación escolar, tradicional, si se quiere, la que mejor prepara al alumno para ese mundo nuevo. Si no tiene un buen dominio del lenguaje, no entiende lo que es la inteligencia artificial.

–Es crítica con lo que llama 'igualitarismo', con la tendencia a que todos lleguen al mismo nivel incluso a costa de rebajar los contenidos mínimos...

–En todos los países occidentales sucede lo mismo, tenemos un 20 o 25% de alumnos de familias recién migradas; un porcentaje alto son alumnos ambiciosos y aplicados, pero otro tanto pasan a través del sistema escolar, pero sin aprender como se esperaría que aprendieran porque, entre otras cosas, desconocen el idioma. Se necesita ofrecerles itinerarios para que puedan aprender, de lo contrario, no es un favor lo que les hacemos.

– Es autora del libro 'Conocimiento en crisis. Las ideologías en la educación actual', en el que critica que la introducción de conceptos como el multiculturalismo, la igualdad de género y el desarrollo sostenible suponen un uso de «la educación para cambiar la sociedad, más que para que los alumnos adquieran conocimientos, y el resultado es menos tiempo dedicado a las materias escolares». Pero son cuestiones cívicas y éticas necesarias, fuera de toda duda...

–Los escolares tienen que adquirir conocimientos generales suficientes como para formarse unas ideas propias. Si la escuela transmite valores ideológicos ya fijos, para ellos va a ser como simplemente una educación ideológica, sin que entiendan el por qué, sino simplemente lo que quiere la sociedad que piensen.

–Supongo que es posible compatibilizar en la escuela una educación en valores con las clases básicas de Lengua, Matemáticas, Ciencias...

–Eso sería lo ideal, pero lo que vemos una y otra vez en informes como el de Pisa es que el 20% o 25% de los alumnos no llegan al nivel de comprensión lectora mínimo. Eso supone un fracaso para la sociedad y para la escuela como organización.