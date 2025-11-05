La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La pedagoga y profesora emérita de la Universidad de Lund Inger Enkvist. Cedida
Pedagoga e hispanista

Inger Enkvist: «El alumno necesita más que nunca que la escuela ofrezca un marco tranquilo y predecible»

La ensayista participa en el XXI Encuentro del Consejo Escolar para analizar las reformas educativas que ha emprendido Suecia

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:26

La filóloga y ensayista sueca Inger Enkvist es especialista en educación y en literatura española. Profesora emérita de la Universidad sueca de Lund, ha ... desarrollado una amplia trayectoria como analista de las políticas educativas y del papel de la escuela en la sociedad contemporánea. Autora de títulos como 'Repensar la educación' y 'La buena y la mala educación', Enkvist defiende un modelo tradicional de enseñanza anclado en la exigencia académica y la transmisión del conocimiento frente a otras corrientes pedagógicas. La experta participa en el XXI Encuentro del Consejo Escolar de la Región el sábado 15 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

