Los ingenieros técnicos industriales retiran un texto que discute la capacidad femenina Algunas colegiadas mostraron su indignación con un artículo en la web del Coitirm en el que se cuestiona la competencia intelectual de las mujeres ZENÓN GUILLÉN Martes, 12 marzo 2019, 01:52

Un texto «desafortunado», tal como lo calificó ayer el decano de Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región (Coitirm), César Nicolás Martínez, a 'La Verdad', ha levantado una enorme polémica en los últimos días el seno de este colectivo profesional. Todo ello a raíz de la publicación de un artículo en la web de la organización en el que, en opinión de un grupo de asociadas, «se cuestiona la capacidad intelectual de una mujer a la hora de decidir» sobre cursar estos estudios universitarios.

El texto del propio colegio objeto de la controversia fue colgado en internet el pasado vienes 8, Día Internacional de la Mujer, para anunciar que la sala de exposiciones del colegio pasará a denominarse 'María Mercedes de Andrés Garzarán', primera colegiada activa en los registros de la entidad. Sin duda, una iniciativa loable por parte de la entidad, que quería así hacer una reseña sobre el valor de mujer en el mundo de la ingeniería en la Región.

Sin embargo, las palabras que acompañaban a ese reconocimiento lejos de convertirse en un homenaje al sector femenino de la profesión, «como se pretendía», en palabras de Martínez, acabaron por generar un importante malestar, hasta el punto de que el decano, apoyado por su junta de gobierno, acabaron por retirar el citado escrito esa misma noche ante las quejas manifestadas por las ingenieras. Y es que la indignación era lo que reinaba en conversación telefónicas y grupos de WhatsApp mientras compartían el enlace del artículo, donde se justificaba la baja matriculación que representa el sector femenino en las carreras de ingeniería con argumentos como: «Esto se debe principalmente al recelo que hay hacia este tipo de carreras, instaurado en edades tempranas, por la dificultad que presentan las asignaturas de ciencias, y que empujan a la mujer a decantarse por estudios de la rama sanitaria o de humanidades, principalmente». Exactamente así se recogía en el texto eliminado. Además, en otro párrafo se insistía en que «otro de los grandes problemas que provoca la escasez de alumnas es la acusada falta de referentes femeninos en el mundo de la ingeniería».

El decano reconoce que pudo ser «desafortunado» el escrito, pero habla de «confusión interpretativa»

Precisamente, esta cuestión es respondida por las colegiadas con el argumento de que «se podían haber informado un poco más y buscar esas referencias, así como hacer alusión a ellas». Por ello, hacen hincapié en que si las estudiantes no eligen Ingeniería no es por su capacidad, «es porque o no quieren, o porque desde la niñez se les han trasmitido falsos estereotipos en los que esas materias solo se atribuyen a hombres, y que las condiciona a elegir».

Martínez cree que ha habido una «confusión interpretativa» porque el escrito «no quería transmitir lo que se ha entendido, al contrario, «estamos inmersos en iniciativas para que haya cada vez más ingenieras». Ahora son 250 frente a 3.000 colegiados.