Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene 18.500 euros en depósitos bancarios

El importe medio de los depósitos bancarios de los ciudadanos de la Región de Murcia se situó en junio de 2025 en 18.463 euros, ... una cifra que aunque sigue por debajo de la media estatal (28.920 euros por habitante), presenta la diferencia más baja desde el fin de la pandemia.

Es una de las conclusiones que recoge el Observatorio Financiero de la Región de Murcia correspondiente al primer semestre de 2025, elaborado conjuntamente por profesionales de la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y por técnicos del Instituto de Crédito y Finanzas (Icref) de la Comunidad. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, presentó este viernes el estudio.

Según el informe, el valor medio de los productos financieros que los murcianos tienen en las entidades bancarias es el cuarto más bajo del país, solo superado por Canarias, Melilla y Ceuta. En el punto más alto se encuentra la Comunidad de Madrid, donde el importe medio de los depósitos es de 51.107 euros por habitante. No obstante, el director del Observatorio y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, recuerda que, tras la pandemia, la diferencia entre el importe medio de los depósitos en la Región de Murcia y la media española alcanzó el máximo de 12.581 euros en diciembre de 2021, reduciéndose de forma progresiva en los últimos años. El crecimiento en el primer semestre de 2025, periodo que analiza el estudio, es de 400 euros.

En líneas generales, el Observatorio Financiero destaca que la economía de la Región de Murcia ha resistido bien pese al escenario de estabilidad internacional marcado por la política de aranceles de la Administración Trump en Estados Unidos. De este modo, valora la previsión de crecimiento del PIB por encima de la media nacional que pronostican los grandes organismos para 2025 (3,3%) y 2026 (2,4%). Baixauli también destaca la «fortaleza» del mercado de trabajo en la Región, con 24.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en un año, aunque llamó a prestar especial atención «al aumento del desempleo que señala la EPA».

Otro dato positivo está en el índice de confianza empresarial. El Observatorio Financiero resalta que la Región de Murcia registró el segundo mayor incremento de este índice en España (0,4%), solo superado por Canarias (1,7%). Por contra, el índice descendió en el conjunto nacional y en doce comunidades autónomas, produciéndose los mayores descensos en Baleares (-4,5%), Cantabria (-4,2%) y Comunidad de Madrid y Cataluña (-1,9% en ambos casos).

Por otra parte, el Observatorio Financiero dedica un capítulo especial a la entrada de capital privado en los territorios. Y aquí contiene otro indicador positivo para la Región de Murcia, donde la entrada de inversión ha experimentado un espectacular crecimiento entre 2020 y 2023, pasando de 81,9 a 365,2 millones de euros, lo que significa que se ha multiplicado por 4,5 en solo tres años. Eso sin contar los años 2024, donde la entrada de capital ha seguido aumentando, según Baixauli, quien destaca operaciones como el centro de diseño de microchips de Quantix y la entrada del Fondo británico ICG en Prosur.

El responsable del Observatorio explica este interés de los fondos de inversión por la Región en que el tejido productivo está formado en un 92% por empresas familiares y en que los principales sectores tractores de la economía son atractivos para el capital privado, principalmente la agricultura, la industria alimentaria, el transporte y la industria química.

«La Región de Murcia genera confianza y seguridad»

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, declaró este viernes que la novena edición del Observatorio Financiero «confirma la fortaleza y la estabilidad de la economía de la Región de Murcia, que en un contexto de incertidumbre geopolítica y comercial seguirá siendo uno de los motores económicos a nivel nacional».

Marín subrayó que este dinamismo y esta solidez «tiene que ver sobre todo con el esfuerzo de emprendedores, pymes, empresas y trabajadores, porque ellos son quienes hacen crecer nuestra Región». También con las políticas del Gobierno de López Miras, basadas en la eliminación de trabas administrativas y la moderación fiscal. En ese sentido, recordó que la recaudación subió un 18,3% en el último año, impulsada por el aumento del 27% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Todo ello «pese a no contar con la financiación que nos corresponde por parte de la Administración del Estado». «Frente al intervencionismo y la voracidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, en la Región de Murcia apostamos por construir un espacio de libertad económica que transmite confianza y seguridad a los inversores«, concluyó el consejero.