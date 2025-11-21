La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángeles Vivero, Samuel Baixauli, Ramón Madrid, Luis Alberto Marín, Patricio Rosas y Ana María López, este viernes, durante la presentación del informe. CARM

Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene 18.500 euros en depósitos bancarios

El Observatorio Financiero valora la resistencia de la economía regional en un escenario internacional de incertidumbre y destaca que la entrada de capital privado se ha multiplicado por 4,5 entre 2020 y 2023

David Gómez

David Gómez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

El importe medio de los depósitos bancarios de los ciudadanos de la Región de Murcia se situó en junio de 2025 en 18.463 euros, ... una cifra que aunque sigue por debajo de la media estatal (28.920 euros por habitante), presenta la diferencia más baja desde el fin de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  2. 2 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  5. 5 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene 18.500 euros en depósitos bancarios

Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene 18.500 euros en depósitos bancarios