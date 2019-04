Un informe externo arroja dudas sobre las primarias de Ciudadanos que ganó Franco Isabel Franco y Leonardo Pérez. / LV Concluye que casi el 40% de los votos que recibió se hicieron desde fuera de la Región, pero la candidata resta validez técnica al estudio JULIÁN MOLLEJO Jueves, 4 abril 2019, 04:06

La polémica sobre las primarias de Ciudadanos que convirtieron a Isabel Franco en la candidata número uno del partido para las elecciones regionales del 26 de mayo no tiene fin. Un informe técnico encargado por uno de los candidatos perdedores arroja dudas sobre los resultados, al concluir que 233 de los 599 votos que recibió Franco (el 38,9%) pudieron haberse realizado desde ordenadores de fuera de la Región.

La empresa autora del estudio es Oficia Sistemas SL, y se basa en las direcciones de IP de los ordenadores desde los que se votó, facilitadas por la Comisión de Garantías del partido tras las primarias y como respuesta a la petición de investigación formulada por los perdedores de dichas elecciones internas.

Isabel Franco, apoyada por la dirección del partido, ganó las primarias con 599 votos (el 63% del total), muy por encima de Leonardo Pérez, que recibió 237 apoyos de los afiliados de Ciudadanos.

El trabajo se basa en las direcciones IP de los ordenadores desde los que se realizaron los sufragios

Los autores del informe, que lleva fecha del 27 de marzo, admiten que el estudio no es fiable al 100%, pero sí bastante. «Como la geolocalización de estas direcciones IP no corresponden con la fecha de la encuesta, puede que no todos los resultados obtenidos de esta geolocalización sean exactos, aunque sí muy próximos a los reales», indica.

Geolocalización

Para localizar dichas direcciones IP, la empresa ha utilizado «la herramienta Ip-Tools, que utiliza el Api de Geolocator, a través de la cual se garantiza una precisión de un 85% de media», según explica el informe, que finaliza con esta frase: «No procede afirmar de ninguna manera que esta votación se ha realizado dentro de los parámetros mínimos de calidad que este tipo de consultas requiere».

Las 233 IP de ordenador localizadas fuera de la Región no se concentran en pocos puntos, sino que proceden de ubicaciones muy dispersas.

El partido insistió ayer en la fiabilidad de su sistema de primarias y la principal perjudicada por esta polémica, Isabel Franco, desacreditó la validez técnica del estudio realizado por Oficia Sistemas SL, basándose para ello en las explicaciones de informáticos consultados por Cs.

Según explicó Franco, «la empresa que ha elaborado el informe ha empleado una herramienta gratuita (IP Tools) que dice dónde está alojado el servidor de internet de esa IP, pero no identifica el lugar exacto donde está conectado en ese momento del usuario». Es decir, que el geolocalizador podría ubicar la dirección IP de un usuario de Murcia en el sitio donde se encuentra el servidor de la compañía proveedora de internet, por ejemplo Madrid.

Lo que llama la atención es que esta circunstancia técnica, que podría ser posible, se diera casi en el 40% de los votos que recibió la ganadora de las primarias.

«Por ejemplo, ahora un usuario ha hecho la prueba desde una pedanía de Murcia (Churra), y la herramienta Ip Tools le ha dicho que la IP corresponde a un servidor de Barcelona. De hecho, yo también he realizado la prueba desde el centro de Murcia y me ha dado una dirección IP alojada en un servidor de Madrid», agregó Isabel Franco.

«Además, el informe está fechado el 27 de marzo, por lo que las IP, al ser dinámicas, ya no corresponderían a las de la fecha de la votación, y solamente identifica la ubicación del servidor, no la del usuario», reiteró la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma.

«Estamos poniendo en duda un proceso de primarias con un informe de parte, elaborado con una herramienta gratuita y semanas después de la votación, cuando las IP ya habían cambiado. Basado además en una premisa falsa, que es que las IP identifican el lugar exacto desde el que se ha realizado la votación», insistió.

No obstante, fuentes del partido se ponen en lo peor y precisan que «aun restando los 233 votos desde IP de fuera de la Región, el resultado de la votación no habría cambiado, e Isabel Franco se hubiera impuesto por 366 a 237 votos».

Sin embargo, lo peor quizás sea un nuevo escándalo, como el que se registró en Castilla y León cuando la Comisión de Garantías comprobó un intento de pucherazo en las primarias, anuló 82 votos y cambió el resultado final, forzando la renuncia de la ganadora inicial y de un dirigente regional como presunto autor del chanchullo.

El máximo responsable del partido, Albert Rivera, siguió defendiendo ayer la fiabilidad del proceso de primarias. En un desayuno informativo de Europa Press, dio por «zanjada» la polémica por las irregularidades en Castilla y León y sacó pecho por el sistema que hay en Cs, un partido donde «se puede votar y se puede recurrir», frente a otros como el PSOE, donde el secretario general, Pedro Sánchez, «se carga el resultado de las bases y pone a los candidatos a dedo», o el PP, donde los militantes «ni siquiera votan» para elegir a sus candidatos. «Mientras sea presidente de Ciudadanos, quiero que se celebren elecciones primarias. Y si hay alguna incidencia, que se solvente en la Comisión de Garantías», precisó Albert Rivera.

En el caso de Murcia, esta Comisión de Garantías realizó una investigación en su día y concluyó que todo había sido correcto.