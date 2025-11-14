La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una factura de la luz. Pablo Cobos / Colpisa

La inflación baja dos décimas en octubre en la Región de Murcia y se sitúa como la más baja de España

El IPC en la Comunidad es del 2,2%, nueve décimas por debajo de la media nacional

Sergio Conesa

Sergio Conesa

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,2% en la Región de Murcia en el mes de octubre en la tasa interanual, dos décimas por debajo de la cifra registrada el mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de inflación de la Comunidad está nueve décimas por debajo de la media nacional, que es del 3,1%, y es el más bajo de España. Baleares y Madrid con el 3,6% marcan el registro más alto, mientras que Canarias (2,5) y Cataluña (2,6) son los más cercanos al de la Región entre los más bajos.

Cabe recordar que el IPC se situó en mayo de este año en el 1,3% y desde entonces acumuló cuatro subidas consecutivas hasta alcanzar el 2,4% en septiembre. Ahora, este descenso de dos décimas de octubre corta esa racha al alza.

A pesar del descenso en el IPC, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior y la cesta de la compra acumula un incremento con respecto a octubre de 2024 del 1,8%.

Donde más subieron los precios en la Región respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,3% más que en octubre de 2024 (+0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% más (-1,2 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,7% más (-0,9 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% más.

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -4,5% (-1,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

